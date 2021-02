L’olio di mandorla è un prodotto dalle proprietà straordinarie, uno di quelli che non dovrebbero mai mancare in casa. È versatile e si può utilizzare per moltissimi scopi differenti: dalla cura dei capelli; al trattamento della pelle secca o irritata; per evitare le smagliature durante la gravidanza, o anche solo per una pelle più elastica.

L’olio di mandorla e i suoi innumerevoli utilizzi

Insomma, l’olio di mandorla è un vero e proprio elisir di bellezza con un costo molto contenuto. Non dovrebbe mai mancare in casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Per la cura della pelle secca

Questo olio, se applicato sulla pelle ancora un po’ umida dopo la doccia, è perfetto per combattere la pelle secca o irritata. Può essere massaggiato dolcemente su tutto il corpo e i risultati saranno subito evidenti. Se utilizzato quotidianamente come sostituto della crema idratante, renderà la pelle morbida, super elastica e profumata.

Per i capelli sfibrati dal sole e particolarmente secchi

Usare questo olio durante la stagione estiva, quando i nostri capelli sono esposti ai raggi solari, donerà lucentezza e idratazione alla nostra chioma.

Fare un impacco con olio di mandorle dolci, prima dello shampoo, nutrirà in profondità le lunghezze dei nostri capelli. Inoltre, essendo un prodotto naturale, può essere utilizzato tranquillamente sotto i raggi diretti del sole come idratante. Potremo dire addio ai capelli secchi.

Contro gli inestetismi delle smagliature

L’olio di mandorle è molto consigliato durante tutto il periodo della gravidanza ma anche successivamente, durante l’allattamento. Rendendo la pelle molto più elastica, previene le fastidiose striature che rovinano la pelle. Massaggiare l’olio di mandorle tutti i giorni su pancia e zona lombare, cosce e braccia non permetterà che la pelle si rovini.

Rendendo la pelle molto più elastica, è un ottimo alleato per una diete che prevedano una consistente perdita di peso, che metterebbe a dura prova i tessuti esterni del nostro corpo.

Al posto dello struccante

L’olio di mandorle dolci può essere perfetto anche al posto dello struccante classico, che sia latte detergente o acqua micellare. Utilizzarlo con una spugnetta struccante un po’ umida garantirà una perfetta rimozione del make-up, con un effetto idratante e lenitivo.

Per i bimbi

Grazie alle sue proprietà lenitive quest’olio è molto consigliato anche contro l’insorgenza di rossori e irritazioni sulla pelle dei bambini. È delicato, quindi perfettamente indicato per le pelli sensibili dei più piccoli.

Per un massaggio rigenerante

Massaggiare la pelle con quest’olio, oltre a nutrire avrà un effetto terapeutico. In caso di dolori articolari dati da pesanti sessioni sportive, da affaticamento o cattive posture, massaggiare i punti indolenziti con l’olio di mandorla darà sollievo immediato.

Abbiamo visto, dunque, l’olio di mandorla e i suoi innumerevoli utilizzi.