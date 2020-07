Oggi andiamo a studiare i seguenti benefici: olio di cocco contro acne, Alzheimer e aridità dei capelli.

L’olio di cocco non è solo un eccezionale nutriente per i capelli aridi o per la pelle arrossata dal solleone. E’ anche un alimento chiave nell’ alimentazione moderna, presente oggi in moltissimi prodotti. Fino a qualche decennio fa l’olio di cocco era considerato, almeno in Europa, un alimento pericoloso, un concentrato di grassi potenzialmente pericoloso per la salute cardiovascolare. Negli ultimi anni però varie ricerche scientifiche hanno rovesciato i giudizi, confermando le sue proprietà benefiche e sviluppato varie applicazioni nel campo della bellezza e della salute.

Olio di cocco per uso alimentare

A proposito dell’olio di cocco esistono due fazioni: c ‘è chi lo sconsiglia in quanto ricco di acidi grassi che andrebbero ad aumentare il ‘colesterolo cattivo ldl’. E chi lo promuove in quanto si tratta di grassi non sempre nocivi. Che la presenza di acido laurico permetta all’olio di cocco di regolare i livelli di colesterolo promuovendone la rimozione, è un fatto ormai accertato. In cucina l’olio di cocco è apprezzato per una importante qualità: può essere utilizzato ampiamente per la cottura dei cibi. Perché non produce sostanze nocive quando viene scaldato.

Nella dieta vegana arricchisce i frullati

L’olio di cocco è ottimo per diminuire il senso di fame e arricchire frullati di frutta e verdura. Contribuendo in tal modo a far assorbire meglio le vitamine liposolubili dall’intestino. Essendo un grasso nutriente, agisce positivamente anche sul bilanciamento degli ormoni. Va infatti a nutrire le ghiandole surrenali e la tiroide. Un altro effetto eccezionale dell’olio di cocco sono gli acidi grassi a catena media: vengono usati dal nostro corpo come fonte di energia, aiutano ad accelerare il metabolismo e a perdere grasso, se è questo è l’obiettivo.

Olio di cocco contro acne, Alzheimer e aridità dei capelli

Recenti studi hanno rivelato alcuni effetti positivi dell’olio di cocco sulla salute del cervello, a proposito della prevenzione e il trattamento dell’Alzheimer. Finora il suo utilizzo era soprattutto dermatologico: l’olio di cosso si può applicare per ridurre gonfiori e arrossamenti della pelle. Oppure, in caso di acne, è consigliabile applicarlo direttamente sui brufoli per un effetto antibatterico. La presenza di Vitamina A e Vitamina E ha inoltre favorito il suo impiego nella produzione di creme antirughe.