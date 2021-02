Gli oli essenziali sono estratti aromatici di fiori e piante naturali. Sono conosciuti perlopiù per i loro profumi incredibili (per uso personale o da diffondere in casa) e sono reperibili nei principali negozi online e in erboristeria. Ciò che la maggior parte delle persone non sa è che possono rappresentare una risorsa importante nelle faccende domestiche.

Ecco a voi qualche efficace utilizzo degli oli essenziali per la cura della casa

Tea Tree Oil contro la muffa

Il Tea Tree Oil, o olio di Malaleuca, originario dell’Australia, ha una forte azione antibatterica e antimicotica. In generale è un buon alleato contro la proliferazione di germi, batteri, funghi e muffa.

In un contenitore spray aggiungere acqua del rubinetti fino quasi a riempire, 2 cucchiai di aceto di mele e 15 gocce di olio essenziale di Tea Tree Oil.

Olio Essenziale di citronella contro le zanzare

L’olio essenziale di citronella si ricava da una pianta che cresce durante tutto l’anno nella zona dell’Eurasia. È un ottimo repellente contro le zanzare. In un brucia essenze a candela (di facile reperibilità, lo trovate anche al supermercato o in erboristeria) disperdete qualche goccia di olio essenziale di citronella. In alternativa, va bene anche l’olio essenziale di eucalipto o di cedro.

Olio Essenziale di Limone per disinfettare

In un contenitore spray aggiungere acqua del rubinetto fino quasi a riempire, due cucchiai di bicarbonato, 10 gocce di olio essenziale di limone e 2 cucchiai di aceto. Agitare per far sciogliere il bicarbonato nella soluzione e far amalgamare tutti i componenti. Questo disinfettante fai da te vi aiuterà nella pulizia del bagno e delle superfici.

Olio Essenziale di Lavanda per profumare il bucato

In qualsiasi negozio di casalinghi è possibile reperire acido citrico e acqua demineralizzata per la cifra di pochi euro. Disciogliere 200 grammi di acido citrico in un litro di acqua demineralizzata per ottenere un ammorbidente fai da te completamente naturale ed ecologico. Con l’aggiunta di 15 gocce di olio essenziale di lavanda il vostro bucato profumerà di pulito per giorni!