I dentisti ce lo dicono da tempo: dopo circa tre mesi è ora di cambiare lo spazzolino. Questo perché le setole si deformano e indeboliscono e l’effetto pulente diminuisce. Per avere un sorriso sempre bello e sano dobbiamo quindi utilizzare circa quattro spazzolini l’anno. Che fare però con gli spazzolini vecchi? Da oggi possiamo smettere di buttarli perché ognuno di noi deve avere a casa una scorta di spazzolini usati perché sono utilissimi in questi casi molto comuni.

I tanti usi degli spazzolini

Ci sono diversi motivi per non buttare gli spazzolini. Non farlo ci permette infatti di produrre meno rifiuti. Ma non solo, ci fa anche risparmiare perché possono sostituire alcuni strumenti utili in casa. Gli spazzolini hanno inoltre dei vantaggi che altri oggetti non hanno. Questo è dato per le loro piccole dimensioni. Un primo uso che possiamo fare degli spazzolini usati è infatti quello di spazzola per pulire.

A volte dobbiamo pulire oggetti piccoli o delicati ma pieni di incrostazioni. Altre volte dobbiamo raggiungere spazzi stretti in cui non entrano stracci e spazzole normali. In questo caso lo spazzolino diventa il nostro migliore alleato. Bagnandolo leggermente, e magari aggiungendo un po’ di sapone, diventerà uno dei nostri strumenti di pulizia preferiti!

Riscoprire il nostro lato artistico

Gli spazzolini sono anche utilissimi come pennelli. Capita a volte di dover ad esempio dare un tocco di colore a mobili od oggetti che si sono rovinati. In questo caso gli spazzolini sono utilissimi per i lavori di precisione. Ma non solo, ognuno di noi deve avere a casa una scorta di spazzolini usati perché sono utilissimi in questi casi molto comuni e per riscoprire il nostro lato artistico.

Gli spazzolini usati possono infatti regalarci pomeriggi all’insegna dell’arte da soli o con i nostri bambini. Immergendo le setole nella pittura possiamo usare lo spazzolino per dipingere quadri divertenti e innovativi. Possiamo usare lo spazzolino direttamente sulla tela o il foglio. In alternativa possiamo creare un effetto “schizzo” passando il dito sulle setole piene di colore o scuotendo lo spazzolino!