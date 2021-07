In questo periodo tutti ci riversiamo in spiaggia appena possiamo. L’estate è anche mare, aperitivi al tramonto e feste tra amici. E quando siamo in spiaggia è impossibile non veder volare sopra le nostre teste stormi di gabbiani. Che inevitabilmente sentiremo comunicare tra loro con quello strano verso. Ma ci siamo mai chiesti come si chiama?

Ogni volta che vediamo un gabbiano è impossibile non farsi questa domanda

Tutti gli uccelli emettono dei suoni. Alcuni sono più melodiosi, quindi più complessi, altri invece sono più semplici.

Solitamente vengono usati per attrarre le femmine per assicurarsi la prole. Oppure per tenere lontani nemici dal proprio territorio. Ad ogni modo tutto il ventaglio di suoni prodotto dalle varie specie di uccelli è usato per comunicare qualcosa.

Il gabbiano

I gabbiani sono uccelli di mare laridi. Di taglia media, hanno le ali color bianco, grigio o nero. Gli esemplari più giovani possono averle anche sulle tonalità del marrone, ma poi mutano in età adulta.

Crescendo, infatti, si modifica il colore degli occhi, delle zampe, del becco e del piumaggio. I gabbiani vivono in colonie numerose vicino al mare e nidificano sulle scogliere. Si nutrono essenzialmente di pesce ma hanno una dieta molto varia e non sono uccelli schizzinosi.

Come abbiamo detto in precedenza, tutti gli uccelli comunicano emettendo dei suoni. E ogni suono a seconda della specie prende un nome diverso.

Quello degli uccellini si può chiamare “cinguettio” visto il suono armonioso. Ma il verso del gabbiano, più acuto e stridente deve avere un nome diverso. E infatti il suo verso è chiamato “garrito” o “stridio”. Queste parole sono davvero onomatopeiche. Già solo pronunciandole capiamo che si riferiscono ad un suono specifico.

Ecco, quindi, ogni volta che vediamo un gabbiano è impossibile non farsi questa domanda. Ora sappiamo questa piccola curiosità.

E quando vedremo passare un gabbiano possiamo sembrare super acculturati. E dire ai nostri amici come si chiama questo strano suono.

