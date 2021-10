Illuminare un ambiente significa anche cambiargli l’atmosfera. La stessa stanza può avere un aspetto completamente diverso a seconda che scegliamo una luce calda, una luce media o una luce fredda.

Oggi abbiamo innumerevoli scelte davanti, dalla luce calda tradizionale alla luce fredda più moderna. Ma come scegliere in quale stanza posizionare ciascuna delle lampadine?

Ovviamente la cosa più importante è il nostro gusto personale. Se vogliamo la luce calda in tutta la casa, o fredda in tutta la casa, nessuno ci può fermare.

Ma in generale alcuni ambienti sono più adatti a ricevere una luce fredda, e altri una luce calda. Vediamo perché.

Ogni stanza vuole la sua luce, ecco dove mettere quella fredda e dove quella calda

La regola è semplice: negli ambienti dove vogliamo rilassarci, è meglio una luce calda o neutra. Invece negli ambienti dove dobbiamo svolgere delle attività ben precise, o ambienti di passaggio, possiamo montare una luce fredda.

Ma vediamo più nel dettaglio come arredare dal punto di vista luminoso la nostra casa.

Salotto

Per salotto e sala relax, la scelta è semplicissima. La maggior parte delle persone preferisce qui una luce calda, che crea un’atmosfera famigliare e rilassante.

Una luce che simula quella delle candele saprà donare al nostro salotto un’atmosfera accogliente per tutta la famiglia.

Cucina

La cucina presenta la scelta più difficile. È vero che qui passiamo molto tempo, e quindi è adatta una luce calda, più rilassante per gli occhi e più accogliente. Però la cucina è anche un luogo di intensa attività, che necessita di un’illuminazione potente, donata da una luce più fredda.

Per la cucina quindi, molti preferiscono una luce neutra, a metà tra la fredda e la calda.

Bagno

In bagno generalmente molti mettono una luce fredda. La luce fredda dà l’impressione di pulizia e ci aiuta a distinguere meglio i dettagli. Certamente ideale soprattutto per il bagno di servizio. Se però abbiamo anche un bagno adibito al puro relax, in questa stanza possiamo invece scegliere una luce calda.

Camera da letto

La camera da letto è la stanza in cui più di tutte dovremmo scegliere una luce calda, che crea un’atmosfera intima rilassante e accogliente. Possiamo anche posizionare molte luci diverse, ognuna con la sua gradazione, per creare l’atmosfera che desideriamo.

Garage, lavanderia e locali di servizio

Nei locali di servizio della casa, meglio scegliere una luce fredda. In questi luoghi vogliamo essere rapidi ed efficienti, e una luce fredda ci aiuterà a compiere meglio il nostro lavoro.

Altro consiglio: se ci sembra che le lampadine diventino meno luminose col passare del tempo bastano pochi secondi per risolvere il problema, ecco come.