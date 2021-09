Il segno dice tanto su chi siamo, con chi possiamo andare d’accordo, quali sono le nostre inclinazioni in amore, come sarà il lavoro e via dicendo. Ma ogni segno zodiacale ha il suo sport così saremo sempre in forma e mai annoiati, o anche annoiate. Perché sì, ci sono dei segni zodiacali più dinamici, alcuni più tranquilli, altri che invece dovrebbero sfogarsi, altri che invece dovrebbero meditare. Insomma, alla fine siamo tutti un po’ un bellissimo caos cosmico. Però possiamo provare a trovare il nostro equilibrio con lo sport e ovviamente deve essere quello adatto al nostro segno zodiacale.

Ogni segno zodiacale ha il suo sport così saremo sempre in forma e mai annoiati

Vediamo allora un pochino cosa ci dicono o consigliano le stelle. Ma ovviamente se le stelle ci consigliano di fare atletica leggera, ma noi amiamo alla follia la danza e preferiamo ballare, allora danza sia.

Partiamo da Ariete e Leone. Coloro che sono nati sotto questi segni hanno una grande energia, grinta e sono competitivi. Quindi devono trovare uno sport che incanali questa energia e che sia anche competitivo. Ad esempio il nuoto oppure la boxe.

Al Toro invece conviene concentrarsi un pochino su se stessi, e quindi meditazione o yoga vanno benissimo. Anche il tennis è un ottimo sport per il Toro.

I Gemelli devono essere liberi di scoprire il Mondo, sono curiosi e sempre attivi. Quindi sport acquatici come canoa, corsa nel parco o anche downhill vanno benissimo. Simile è il Capricorno a cui aggiungiamo lo sci.

Il Cancro invece è un segno che non ama la competizione, ma ama socializzare. Quindi vanno benissimo gli sport di gruppo. Come zumba o altre lezioni in sala che tonificano comunque il corpo.

E ancora …

La Vergine invece è un segno molto attento ai dettagli e un po’ solitario nello sport. Quindi potrebbe fare arrampicata o scherma. Entrambi sport che richiedono molta attenzione e concentrazione.

La Bilancia invece segue il suo equilibrio e lo sport perfetto potrebbe essere ad esempio il pattinaggio sul ghiaccio.

Lo Scorpione è un segno che osa e che porta il proprio corpo al limite. Quindi sì agli sport cardio, alla corda e al training intenso. Lo Scorpione deve sudare.

Il Sagittario ama la libertà, sembra un po’ come il Gemelli, ma meno attivo. Per il Sagittario va bene ad esempio l’equitazione oppure il padel.

L’Acquario invece è soft nello sport, ma ha comunque bisogno di adrenalina, molto curioso e ama sperimentare. E quindi perfetti sono ad esempio la vela oppure lo stand up paddle.

Infine i Pesci che hanno bisogno di sentire costantemente la connessione tra corpo e mente. Quindi per loro è perfetto pilates, danza e anche acqua gym.

Approfondimento

Ottime notizie per questo segno zodiacale che da metà mese avrà una piacevole svolta