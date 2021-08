Finalmente la maggioranza di noi può tirare un sospiro di sollievo e godersi il proprio tempo libero. Allora ecco dei consigli giocosi basati sull’oroscopo per trascorrerlo nel migliore dei modi. Ogni segno zodiacale deve fare queste cose per godersi al meglio la vita e le vacanze. Scopriamo insieme quali sono i comportamenti da adottare secondo il cielo per migliorare la qualità della nostra vita e dei nostri momenti di svago in base ai nostri segni.

Ogni segno zodiacale deve fare queste cose per godersi al meglio la vita e le vacanze

Partiamo andando in ordine, partendo quindi con i primi due elementi: Fuoco e Terra. Fra questi segni figurano Ariete, Leone e Sagittario e a seguire poi Toro, Vergine e Capricorno. I primi hanno innumerevoli pregi: sono passionali, divertenti e focosi. Decisamente sono l’anima di ogni festa. Peccano però di una qualità: l’altruismo. È infatti difficile che prestino attenzione alle esigenze degli altri. Infatti è proprio questo il tratto su cui lavorare per poter stare meglio con gli altri sia nei momenti di relax che in quelli di stress. Al contrario, l’oroscopo, ci ricorda che gli archetipi più “terrigni” tentano sempre di fare andare le cose per il verso giusto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Questo può significare il voler mantenere un equilibrio e di accontentare tutti, cercando spesso e volentieri la perfezione. Dovrebbero però cominciare a rilassarsi di più e a delegare certi ruoli, evitando di calarsi nei panni della “mamma” o del leader del gruppo. A volte il loro voler far funzionare le cose viene scambiato per mania di controllo.

Aria e Acqua

Passiamo poi ai segni di Acqua ed Aria. Quindi parliamo di Cancro, Scorpione e Pesci e successivamente di Gemelli, Bilancia e Aquario. Il primo gruppo zodiacale tende a prendere tutto un po’ sul personale. La loro l’emotività, infatti, tende a mettergli i bastoni fra le ruote e a farli risultare permalosi e irascibili. La verità è che essere estremamente sensibili a volte li rende più vulnerabili e questa non è necessariamente una cosa negativa. Un buon modo, secondo l’oroscopo, per poter migliorare la propria qualità di vita consiste sicuramente nel lasciarsi scivolare le cose addosso e allontanarsi dalle persone tossiche.

Gli ultimi invece hanno il problema opposto, sembrano quasi chiusi in una coltre di perenne superiorità. Essere più accoglienti sicuramente attrarrà delle persone migliori da tenersi al proprio fianco, anche per lunghi periodi.

Approfondimento

Questi due sono i segni baciati dalla fortuna ad agosto e settembre