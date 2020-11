Banca Mediolanum è da molti anni uno dei migliori titoli del settore bancario. Quindi, ogni ribasso su questo titolo bancario è un’ottima occasione di acquisto.

Negli ultimi cinque anni il titolo ha sempre fatto meglio sia del settore di riferimento che del mercato italiano. È forse per questo motivo che anche oggi il consenso degli analisti è molto positivo con un giudizio Buy. Solo il prezzo obiettivo medio è modesto rispetto alle attuali quotazioni esprimendo una sottovalutazione inferiore al 10%.

Anche i primi nove mesi del 2020 hanno confermato i buoni numeri della società che ha compensato al mancato introito legato al dividendo di Mediobanca con una raccolta netta in aumento di 5,8 miliardi di euro. Affatto niente male vista al crisi in corso.

Ogni ribasso su questo titolo bancario è un’ottima occasione di acquisto: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Banca Mediolanum (MIL:BMED) ha chiuso la seduta del 16 novembre in rialzo del 4,71% rispetto alla seduta precedente, a quota 7,56 euro.

Time frame giornaliero

Nel breve periodo è stata raggiunta anche la massima estensione al rialzo del proiezione in corso (area 7,49 euro). Ci sono, quindi, tutti i presupposti per prese di beneficio di breve respiro. Nel qual caso bisogna approfittarne per entrare su un titolo azionario che, come vedremo in seguito, offre ottime opportunità di rendimento nel lungo periodo.

Solo chiusure giornaliere inferiori a 6,875 euro metterebbero in crisi lo scenario rialzista. Ritracciamenti fino in questa area, invece, con tenuta del supporto permetterebbero di andare a calcolare nuovi obiettivi rialzisti.

Time frame settimanale

Dopo un lungo movimento laterale, settimana scorsa ha visto la rottura della resistenza in area 6,78 euro (I obiettivo di prezzo) aprendo le porte al raggiungimento del II obiettivo di prezzo in area 9,98 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione passa per area 13,2 euro per un potenziale rialzo del 100% circa.

Le speranze dei rialzisti andrebbero accantonata dell’ipotesi in cui ci fosse una chiusura settimanale inferiore a 6,78 euro.

Time frame mensile

Nel lungo periodo gli obiettivi rialzisti sono ancora più ambiziosi. Prima, però, di puntare prezzi in doppia cifra c’è da superare la forte resistenza in area 8,25 euro (I obiettivo di prezzo). Da notare che questo livello già in passato ha fermato il rialzo delle quotazioni, per cui va monitorato con molta attenzione in chiusura mensile.

