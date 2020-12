Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Nel caos di Banca Sistema ogni ribasso è occasione di acquisto per il miglior titolo bancario italiano. Da un’analisi globale che tenga conto della sua valutazione, della politica dei dividendi, degli utili passati e futuri, della situazione finanziaria, Banca Sistema risulta essere, tra le banche italiane quotate a Piazza Affari, la migliore.

Quali sono i suoi punti di forza?

Sicuramente la sua sottovalutazione. Quando si confrontano le attuali quotazioni con il suo fair value, scopriamo che Banca Sistema è sottovalutato di circa il 26%. Sottovalutazione che sale a circa il 100% nel caso in cui si consideri il PE il parametro per confrontare il titolo con il suo settore di riferimento. Banca Sistema, infatti, ha un PE di 4,3 che va confrontato con quello medio del settore di riferimento che è pari a 10,5. Anche secondo gli analisti il titolo è fortemente sottovalutato con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 50% circa.

Altro punto di forza, poi, è il rendimento del dividendo di Banca Sistema che si aggira sopra il 5%.

In sostanza ci sono i presupposti affinché ogni ribasso è occasione di acquisto per il miglior titolo bancario italiano.

Se ogni ribasso è occasione di acquisto per il miglior titolo bancario italiano, quando acquistare secondo l’analisi grafica?

Banca Sistema (MIL:BST) ha chiuso la seduta del 7 dicembre a quota 1,662 euro in ribasso dello 1,54% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è ribassista e la chiusura del 7 dicembre potrebbe provocare un’accelerazione al ribasso di breve che potrebbe spingere le quotazioni fino in area 1,452 euro. Questo livello rappresenta un ottimo punto di acquisto. in questo caso lo stop va applicato qualora dovesse esserci una chiusura giornaliera inferiore a 1,452 euro.

i rialzisti, invece, prenderebbero il sopravvento nel caso di chiusure giornaliere superiori a 1,696 euro.

Time frame settimanale

Su questo time frame la situazione è molto delicata con le quotazioni che si sono fermate per l’ennesima volta non appena giunte in contatto con area 1,814 euro. La mancata rottura di questo livello potrebbe, come già capitato in passato, determinare un’accelerazione ribassista verso gli obiettivi indicati in figura.

Viceversa, una chiusura settimanale superiore a 1,814 euro farebbe scattare un rialzo almeno fino in area 2,455 euro.

Time frame mensile

Sul mensile la tendenza in corso è rialzista, ma sta avendo fortissime difficoltà nel superare la resistenza in area 1,886 euro. Nel caso gli obiettivi rialzisti sono quelli indicati in figura.

L’aspetto preoccupante, però, è l’assenza di qualsivoglia segnale rialzista sia del BottomHunter che dello Swing indicator. Sebbene, quindi, il potenziale rialzista sia molto interessante, circa il 150% rispetto ai livelli attuali, conviene attendere che si chiarisca la situazione e che ci siano chiari segnali rialzisti.

