Non tutti i capi di abbigliamento vengono lavati con la stessa frequenza perché hanno caratteristiche differenti. Con questo articolo ci interessa scoprire ogni quanto lavare i maglioni di lana. Purtroppo su questo tema ci sono varie scuole di pensiero. Il nostro compito è di illustrare le varie soluzioni su ogni quanto lavare i maglioni di lana, poi i nostri Lettori faranno le dovute considerazioni.

Pareri discordanti

Come vedremo, i pareri sono anche discordanti tra loro. Partiamo dal punto di vista dell’americana Realsimple. Questa società consiglia di lavare i maglioni di lana in base al materiale con cui sono fatti. Perciò quando indossiamo maglioni in lana pura o mix sintetico vanno lavati ogni 5 giorni. Invece capi in cachemire, lana misto cotone o lana misto seta devono finire in lavatrice dopo un utilizzo di 4 giorni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Vediamo, invece, il parere della rivista specializzata inglese Simple. I maglioni indipendentemente dal tipo di materiale possono essere usati per una settimana prima di finire in lavatrice, purchè non si macchino o sporchino.

Curare i maglioni

Questo capo è molto delicato e alcune variabili dipendono dall’uso e dai tempi. Infatti quando si indossa il maglione per troppo tempo si corre il rischio di far generare germi, batteri e cattivi odori. Perciò per evitare situazioni spiacevoli, la prima cosa da fare è spazzolare i maglioni di lana. Basta prendere uno spazzolino da denti e strofinare la superficie con delicatezza. In un altro articolo, presente sulla nostra testata, abbiamo descritto come lavare i maglioni di lana in lavatrice senza rovinarli.

Meglio lavare a mano i maglioni

Infine scopriamo i metodi da utilizzare per il lavaggio a mano. Infatti chi preferisce evitare la lavatrice può adottare quest’altra soluzione. Il consiglio è di riempire una bacinella, oppure il lavandino, di acqua fredda. Prendere un detersivo adatto ai capi in lana e lasciare i maglioni in ammollo per mezz’ora.

Successivamente risciacquare il capo sempre con acqua fredda. Infine bisogna stare attenti al momento dell’asciugatura. Mai appendere un maglione di lana bagnato allo stendibiancheria perché il peso dell’acqua lo deformerà. Prestando sempre molta attenzione a ogni quanto lavare i maglioni di lana si potrà evitare di rovinarli.