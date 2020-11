Esiste un trucchetto geniale per pulire i gioielli di famiglia, soprattutto se sono d’argento. E ogni donna almeno un volta ha usato questo metodo per pulire i gioielli in argento. È un metodo un po’ strampalato, ma non vuol dire che non funzioni. Anzi, è proprio tramite i metodi che a volte sembrano strani, che vengono fuori delle idee geniali. O si scoprono cose rivoluzionarie.

Pulire l’argenteria

Partiamo con il dire che per pulire l’argenteria o i gioielli in argento si possono usare dei prodotti realizzati solo per quello, ce ne sono tanti sul mercato. Magari si possiede un gioiello molto costoso e si ha paura di pulirlo con dei rimedi naturali e quindi ci si affida al prodotto specializzato, oppure, in extremis, ci si reca dal gioielliere per farlo lucidare.

Se però non si possiede un gioiello dal valore inestimabile e si è tranquilli nel pulirlo con il fai da te, allora la vita è tutta in discesa. Infatti ogni donna almeno un volta ha usato questo metodo per pulire i gioielli in argento, o anche degli oggetti in metallo.

Il frutto pulisci tutto

Per pulire il modo naturale gli oggetti in argento infatti è possibile utilizzare la buccia di banana. La banana oltre a fare bene al corpo umano, fa bene anche ai gioielli. Quindi se si sta per mangiare questo frutto, prima di buttare via la buccia si può tranquillamente passare sull’argenteria. Questa verrà bella pulita e brillante. È possibile anche dare più di una mano per avere un pulito ancora più brillante.

La banana così si aggiunge ad altri metodi della nonna, come ad esempio acqua e sale, il dentifricio oppure aceto e bicarbonato e ancora il limone, per pulire l’argenteria di casa. Si consiglia di pulire l’argento almeno una volta al mese, e non di più per evitare che diventi troppo opaco.

