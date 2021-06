Sono in poche le persone che, vivendo da digital nomad, sono sempre in camper. I camperisti tradizionali solitamente lo usano qualche volta l’anno. Il resto del tempo il camper riposa in un’autorimessa o nel giardino di casa. Quando non si utilizza il camper per un po’, però, dobbiamo fare attenzione. Ogni camperista deve adottare questa semplice ma geniale abitudine per evitare disgustose sorprese e fastidiose muffe!

Un accessorio sempre presente

In ogni camper è solitamente presente un frigorifero. Questi possono avere dimensioni diverse. Dai piccoli frigoriferi incastrati sotto il piano cottura fino ai frigo grandi come quelli di casa. Gestire un frigo del camper non è sempre facile. In un altro articolo abbiamo già dato un consiglio su come farlo funzionare al meglio. C’è però anche una buona abitudine che dobbiamo adottare quando il frigo non viene utilizzato!

Durante i viaggi, infatti, il frigo si raffredda e accumula così umidità. Il freddo, quando siamo in viaggio, è una vera manna dal cielo. Ci permette infatti di conservare frutta, verdura e altri prodotti deperibili. Se abbiamo anche un freezer possiamo perfino conservare il gelato! Come comportarsi col frigo quando è ora di salutare momentaneamente il camper?

Questa regola è valida anche per il frigo di casa. È però molto più raro spegnere questo frigo in confronto a quello del camper. Solitamente la tentazione è quella di spegnere il frigo e chiuderlo. Grande errore! L’umidità trattenuta all’interno del frigo non avrà così modo di uscire. Di conseguenza il frigo può riempirsi di muffa e di odori sgradevoli.

E ci vorrà un bel po’ di tempo per rimediare a questo errore! Il consiglio è quindi quello di non chiudere del tutto il frigo. In questo modo l’aria potrà circolare, il frigo si asciugherà e non andremo incontro a disgustose sorprese. Se non vogliamo essere intralciati dalla porta del frigo tenuta aperta, possiamo socchiuderla infilando uno strofinaccio tra la porta e il frigo. Questo farà spessore e impedirà alla porta di chiudersi del tutto.