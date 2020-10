Ogni 7 anni al nostro corpo succede qualcosa di eccezionale e incredibile. Quando, infatti, diciamo di non essere più quelli di una volta non abbiamo torto. Il nostro corpo e la nostra mente sono in continua evoluzione e rinnovamento. Anche se ci sembra di andare sempre di più verso la vecchiaia, in realtà le nostre cellule ci supportano e ci guariscono ancora. Ogni 7 anni al nostro corpo succede qualcosa di eccezionale e incredibile. Andiamo a scoprirlo insieme.

A volte, abbiamo la sensazione che la vita sia suddivisa in fasi e, come vedremo nel prossimo paragrafo, non abbiamo tutti i torti. Questa però non è una semplice emozione mentale ma ha anche delle basi fisiche. Il corpo in cui viviamo oggi, infatti, in realtà non è lo stesso in cui eravamo vent’anni fa. E non solo perché abbiamo più rughe e ci fa male la schiena.

Secondo alcuni studi, infatti, tutte le cellule del nostro corpo, fatta eccezione per quelle del sistema nervoso, si rinnovano completamente ogni 7 anni. Se ogni categoria di cellule va alla sua velocità, con gli osteociti, che sono i più lenti a rinnovarsi, dopo 7 anni ogni cellula del nostro corpo sarà nuova e non più quella di 7 anni prima.

Le fasi della vita nelle tradizioni antiche

Il fatto che ogni 7 anni al nostro corpo succede qualcosa di eccezionale e incredibile trova conferme da più parti. Questa rigenerazione settennale, infatti, sembra avere un parallelo in molte tradizioni, antiche e non. Queste, infatti, suddividono le fasi della vita in cicli di sette anni che ci portano dall’infanzia fino a giungere alla piena maturità e saggezza. Lo pensava Ippocrate nell’Antica Grecia, che teorizzò fasi della vita dalla durata di 7 anni l’una, dagli 0 ai 56 anni. Anche secondo il Sufismo la nostra vita è suddivisa in questi cicli detti i quattro tempi della vita. Questi, a loro volta, racchiudono 4 fasi di 7 anni ciascuna.

Il tempo della crescita va, ad esempio, dagli 0 ai 28 anni e l’ultimo tempo, quello della saggezza, dagli 84 ai 112. Molte di queste teorie sarebbero finite nell’oblio se non fosse stato per Rudolf Steiner che, tra il XIX e il XX secolo, le riportò in auge. Egli sviluppò, inoltre, la cosiddetta biosofia che divide la nostra vita in 3 grandi fasi composte da 3 cicli di 7 anni l’una.