La Borsa di Milano ieri ha stupito. Nonostante la crisi economica e quella politica. E nonostante il rischio di non prendere i fondi del Recovery Plan. Nonostante tutte queste problematiche, ieri l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso in rialzo ed ha fatto meglio della altre Borse europee. Oggi si ripeterà la pioggia di denaro che ha investito ieri Piazza Affari?

Piazza Affari manda segnali di vita

Senza dubbio quella di ieri è stata una prova di vitalità. La Borsa di Milano è viva. Ma c’è il dubbio che in questa fase sia vegeta. I prezzi da tre sedute fanno fatica a ritornare sopra la soglia psicologica dei 22mila punti.

Siamo alla quarta seduta consecutiva in cui i minimi della giornata sono più bassi di quella precedente. Significa che le pressioni in vendita sono ancora forti, tanto che da 4 sedute si realizzano nuovi minimi di settimanali.

Un quadro sempre più debole

La seduta di ieri è senza dubbio rialzista, ma la chiusura è inferiore a quella delle due sedute precedenti. Ciò significa che il quadro si è indebolito negli ultimi giorni.

I prezzi sono inseriti da inizio settimana in un canale discendente. Lo si vede chiaramente se si osserva il grafico orario delle quotazioni. Ieri i prezzi hanno violato al rialzo il bordo superiore del canale e questo evento può essere di incoraggiamento per la seduta di oggi. Anche se non bisogna scordarsi che è l’ultima della settimana, giornata non statisticamente favorevole ai rialzi, specialmente in periodi di incertezza come questo.

Oggi si ripeterà la pioggia di denaro che ha investito ieri Piazza Affari?

Quota 22mila rimane uno spartiacque. Solo il ritorno dei prezzi sopra questo livello, con relativa chiusura, potrebbe riportare un po’ di sereno in vista della prima ottava di febbraio.

Al ribasso, una discesa delle quotazioni sotto 21.300 punti, rappresenterebbe un ulteriore segnale di debolezza. I prezzi potrebbero spingersi in questo caso fino a 21.000 punti. Ricordiamo che tra 20.965 punti e 21.007 punti, è rimasto aperto un gap dal 16 novembre.

