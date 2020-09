A volte l’andamento dei mercati finanziari può risultare inspiegabile, apparentemente misterioso. Non solo ai neofiti, ma anche agli addetti ai lavori. E’ per questo motivo, che è importante avere delle chiavi di lettura che aiutino a interpretare cosa è accaduto sui mercati.

Obiettivo degli Esperti di ProiezionidiBorsa è quello di aiutare i Lettori a interpretare cosa sta accadendo e cosa potrà accadere in Borsa.

Un ribasso che può nascondere aspetti positivi

Ieri in Piazza Affari l’indice ha chiuso in calo dello 0,4%. I numeri non sono oggetto di interpretazione. Un ribasso dello 0,4% è un valore negativo. Eppure, in Borsa, anche un valore negativo, può nascondere degli aspetti positivi. Dipende da come questo valore si è formato.

Ieri l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha terminato la seduta a 19.061 punti. Anche se i prezzi hanno segnato un ribasso, comunque hanno terminato sopra la soglia dei 19mila punti. E questo può essere un segnale di incoraggiamento per la seduta di oggi.

Nella analisi di ieri, avevamo individuato come la soglia dei 19.250 punti fosse, per la seduta, uno spartiacque. Sopra questo livello i prezzi avrebbero potuto rafforzare il trend rialzista. E infatti ieri, l’indice Ftse Mib ha sfiorato la resistenza a 19.250 punti, ma non è riuscito a superarla. E dopo il tentativo fallito, ha iniziato a ripiegare verso la soglia dei 19mila.

Oggi per l’indice delle blue chip la violazione di questa soglia di prezzo rimane determinante se vuole continuare nella corsa

Quota 19.250 punti è una importante resistenza di brevissimo periodo. Se superata può rafforzare la fase positiva iniziata lunedì. Oggi per l’indice delle blue chip la violazione di questa soglia di prezzo rimane determinante se vuole continuare nella corsa. Il superamento di questo livello permetterà di raggiungere quota 19.500 punti e chiudere il gap aperto nella seduta del 21 settembre.

Naturalmente diventa altrettanto importante riuscire a mantenersi sopra i 19mila punti. In caso di scivolamento dei prezzi sotto questo livello, per l’indice Ftse Mib si aprono le prospettive di una nuova seduta al ribasso. E il calo potrebbe portare i prezzi fino a 18.600 punti.