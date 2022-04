Non sembrano spaventare più di tanto i toni aspri, in realtà sempre più aggressivi, usati sia dagli USA che dalla Russia per le accuse reciproche. Al centro di tutto restano i mercati che, da Wall Street all’Europa, registrano un andamento che, almeno per la giornata di oggi al giro di boa delle 14, risulta essere tendenzialmente positivo. Infatti il saldo parziale supera l’1% in territorio positivo.

Quindi, almeno per la giornata di oggi le Borse salgono ma sotto la lente restano ancora molti fattori determinanti che potrebbero addirittura cambiare le carte in tavola. Infatti, di fronte ad uno scenario così difficile da decifrare e soprattutto da prevedere, per gli operatori non rimane altro da fare che navigare a vista. E così sul tavolo restano le decisioni non solo delle Banche centrali, ma anche i dati macro che saranno pubblicati nelle prossime ore, in primis il PIL USA.

Oggi le Borse salgono ma sotto la lente ci sono i dati macro USA

Infatti è proprio il prodotto interno lordo statunitense a rappresentare uno schiaffo inatteso. Infatti la rilevazione che si riferisce al primo trimestre del 2022 registra un risultato negativo dell’1,4% contro il +1% delle previsioni. Nota positiva: le spese per i consumi a +2,7% contro il +2,5% previsto.

Resta ancora alta l’attenzione anche sulla questione energetica. Dopo lo stop delle forniture a Polonia e Bulgaria, indiscrezioni di stampa parlano di alcuni fornitori pronti al pagamento in rubli come richiesto da Mosca. Parallelamente il petrolio registra un lieve calo a causa delle crescenti preoccupazioni nate dalla pressione delle politiche anti Covid in Cina. In tutto questo, proprio sulla piazza di scambio a stelle e strisce, procede la stagione delle trimestrali.

Da Goldman Sachs, ad esempio, un nome come Alcoa Corp viene confermato con un rating Buy ed un target fissato a 110 dollari. Conferma anche su Activision Blizzard Inc. che per Jefferies continua ad essere un titolo buono da comprare. Target: 95 dollari. Taglio, invece, su Bank of New York Mellon Corp che per JP Morgan passa da Overweight a Neutral con un taglio che investe anche il suo prezzo obiettivo. In questo caso si passa da 59 a 51,50 dollari.

Per quanto riguarda Piazza Affari, invece, i titoli da monitorare appaiono ancora quelli di determinati settori. Tra questi ENI, giudicata Buy da Banca Akros (target a 16,50 euro) e Tenaris, reduce da buone trimestrali. Anche in questo caso il target è di 16,50 euro ma il rating scelto da Banca Akros è accumulate. Da citare anche Stellantis, tra i migliori performer della giornata. Per il titolo della galassia Agnelli Banca Akros punta ad un target di 23 euro con rating Buy.