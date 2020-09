Parte benissimo la settimana borsistica. Acquisti diffusi ovunque e in ogni settore hanno portato forti guadagni sui listini azionari. Ma in particolare i titoli bancari hanno goduto delle attenzioni degli operatori. Oggi il fiume di denaro che ha inondato le banche ha permesso la partenza sprint delle Borse. E adesso gli operatori si domandano se sia un rimbalzo o nuova fase rialzista. Scopriamolo grazie alla analisi dell’Ufficio Studi di ProiezionidiBorsa.

Quella di oggi è stata una seduta molto positiva, per diversi aspetti. E’ vero che una rondine non fa primavera, specialmente in autunno, ma alle volte anche piccoli segnali possono essere importanti. E di segnali oggi le Borse europee ne hanno avuti almeno un paio significativi. Ma prima di analizzarli, vediamo come hanno chiuso i listini.

Partiamo da Piazza Affari. L’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB), ha chiuso in rialzo del 2,2% a 19.160 punti. La Borsa tedesca ha fatto ancora meglio. L’indice Dax ha terminato in progresso del 3,2%; rialzo del 2,4% per la Borsa di Parigi e per quella di Madrid. L’indice Eurostoxx 50 è salito del 2,7%.

Regine di questa giornata sono state le banche. In tutta Europa il settore bancario ha registrato forti acquisti. E naturalmente questo è accaduto anche in Italia. Unicredit è salita del 5,4%, riguadagnando quota 7 euro. Intesa Sanpaolo è salita del 2,9%, mantenendosi sopra la soglia di 1,6 euro. Mediobanca ha guadagnato il 4%, Bper Banca il 2,6%. Più contenuto il rialzo di Banco BPM, di circa l’1,2%, ma il titolo sconta i rialzi delle precedenti sedute.

Gli operatori si domandano se sia un rimbalzo o nuova fase rialzista

Il forte apprezzamento del settore bancario è stato giustifica da illazioni riguardo il risiko bancario europeo. Possibile. Come certamente è plausibile pensare che i dati economici relativi alla crescita dalla Cina abbiano favorito gli acquisti. Possibile, certo, ma non probabile.

E’ molto strano come la scorsa settimana i mercati azionari fossero preoccupati dalla ripresa della pandemia e oggi chiudano con guadagni attorno al 2%. Per non parlare della Borsa americana, che ha aperto come un treno.

In realtà quello che è accaduto oggi, è che in apertura di seduta sono partiti molti ordini di acquisto sui titoli bancari. In particolare su quelli più penalizzati la scorsa settimana. Questo fenomeno potrebbe essere occasionale e legato a ricoperture, oppure l’inizio di una nuova fase rialzista. Mistero che le prossime sedute di settimana ci sveleranno.

