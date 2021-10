Molti di noi amano le emozioni che solo i grandi film e i grandi romanzi ci danno. Queste forme di arte sono in grado di smuoverci nel profondo e di insegnarci molto. Il cinema più di altre forme di arte è in grado di farci commuovere e divertire in modo intenso, se guardiamo i film giusti.

Molto spesso è difficile orientarsi tra tutte le uscite al cinema e le offerte delle piattaforme di streaming. Infatti, è sempre più comune perdere tempo guardando serie o film che non ci appassionano così tanto.

Daremo, quindi, una buona notizia, infatti oggi esce nelle sale italiane l’imperdibile film di cui tutti stanno parlando che ci farà emozionare.

Un regista da conoscere bene se amiamo il genere

Il film di cui parliamo è stato girato da un regista leggendario, che ci ha regalato alcuni tra i più belli film degli ultimi 30 anni. Questo regista ha narrato storie dolorose e divertenti, rappresentando sullo schermo drammi e commedie profonde e leggere, erotiche e dolorose. Ha realizzato film sperimentali ed alternativi, sempre stilisticamente perfetti, con scenografie e montaggi impeccabili.

Stiamo ovviamente parlando di Pedro Almodovar, prolifico regista che ci ha deliziato e appassionato con le sue storie di donne forti coraggiose. “Tutto su mia madre”, “Volver”, “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” sono alcuni tra i titoli più interessanti che tutti dovrebbero vedere almeno una volta nella vita. La buona notizia è che Almodovar sta ritornando al cinema con un film che si preannuncia bellissimo.

Il grande ritorno di Almodovar è arrivato, oggi infatti esce il nuovo film anche in Italia dopo essere stato presentato al Festival del Cinema di Venezia. Il film si intitola “Madres Paralelas” e vede protagoniste due donne molto diverse, che partoriscono il primo figlio nello stesso ospedale.

Il film ha riscosso grande successo di critica e di pubblico e vede per l’ennesima volta la collaborazione del regista spagnolo con la celebre Penelope Cruz, sua amica di vecchia data.

Si preannuncia essere emozionante e drammatico, non senza parti divertenti e leggere, in tipico stile “almodovariano”. Se amiamo il genere e ci piace essere sorpresi da film non banali non ci resta che andare a vedere Madres Paralelas, non ce ne pentiremo di certo.

