Il matrimonio è per molti il rito che sancisce definitivamente un’unione. In questa occasione la coppia si promette amore eterno alla presenza di amici e parenti. Il tradizionale matrimonio in chiesa sta però diventando sempre meno diffuso. Le coppie, soprattutto quelle più giovani, cercano infatti modi alternativi per sposarsi. Tra questi spiccano matrimoni particolari lontani da quelli a cui siamo abituati. Oggi è possibile sposarsi con un matrimonio celtico, ecco come.

Cos’è un matrimonio celtico?

Purtroppo conosciamo molto poco delle tradizioni dei celti. Ciò che sappiamo di questa popolazione ci arriva da diverse fonti ma abbiamo pochi dettagli. È quindi difficile sapere come si svolgessero i matrimoni nella cultura celtica. Quello che oggi chiamiamo matrimonio celtico è un rito tratto dalla tradizione irlandese e delle isole britanniche. Noto fin dal III secolo d.C., questo matrimonio ha però probabilmente molte caratteristiche precristiane. Richiede però comunque la presenza di un officiante, che spesso è un sacerdote o un druido. Anche in Italia oggi è possibile sposarsi con rito celtico.

Come fare

Oggi è possibile sposarsi con un matrimonio celtico, ecco come. Prima di tutto va detto che un matrimonio con rito celtico non ha valore legale. È semplicemente un momento in cui la coppia si promette amore. Per diventare sposati agli occhi della legge i due amanti dovranno poi sposarsi anche in comune o in chiesa. Il matrimonio celtico è però un’ottima occasione per celebrare il proprio amore con amici e parenti in uno scenario naturale. Questo rito ha infatti spesso luogo in un bosco o in una radura. A seconda del tipo di rito agli sposi viene richiesto di munirsi di determinati oggetti. Questi possono essere una pietra, delle candele, dei nastri rossi e bianchi e molto altro.

Questi oggetti hanno un significato e avranno un ruolo durante il rito andando a indicare l’unione e l’amore della coppia. Ma come fare per sposarsi così in Italia? Fortunatamente anche nel nostro Paese esistono diverse associazioni di rievocazione celtica. In queste sono presenti alcuni sacerdoti che officiano matrimoni celtici privati o durante feste pubbliche. Contattando l’associazione della propria zona si può organizzare il proprio matrimonio celtico.