Per chi non lo sapesse oggi, 17 febbraio, è la festa nazionale di più di 7 milioni di gatti in Italia. Questa celebrazione, che ha avuto inizio nel 1990, ha in realtà un’origine particolare. In questo mese infatti, si festeggiano i nostri amici pelosi, perché si dice che febbraio sia il mese dei gatti e delle streghe. Inoltre, è stato scelto il 17 perché considerato giorno della sfortuna, a cui il gatto è stato accomunato a volte. Ma sfatiamo questo mito e usiamo questo giorno solo per sottolineare quanto bene vogliamo al nostro animale. Infatti, se oggi è la festa nazionale del gatto, ecco come dovremmo festeggiare il nostro micio.

La storia dell’uomo e del felino, un insieme di contraddizioni tra amore e paura

Una delle prime testimonianze sui gatti si può trovare nella storia degli Egizi, popolo che li venerava come divinità. Addirittura, gli egizi amavano così tanto i loro amici pelosi da portarli con sé nella tomba. Ma possiamo ritrovare una forte presenza di gatti anche nell’Antica Roma e, successivamente, nell’Islam. La loro immagine cambierà solo nel Medioevo, quando iniziarono ad essere associati alla magia nera e alla stregoneria fino al Rinascimento. Da qui in poi, il ruolo di questi animali fu riabilitato a pieno.

Festa nazionale del gatto, come festeggiare

Ad oggi i gatti popolano tantissime case degli italiani e sono considerati tra gli animali più desiderati e amati. Per sfatare il mito che portino sfortuna, come vuole l’antica tradizione, potremmo festeggiarli a pieno e mostrar loro tutto il nostro amore. Perciò potremmo dar loro per pranzo il cibo che preferiscono. E, successivamente, possiamo giocare con loro, dimostrandogli tutto il nostro affetto e il nostro amore. E, se vogliamo proprio esagerare, potremmo fargli un regalo, come un tiragraffi o una pallina colorata, perfetti per farlo divertire! Insomma, dato che oggi è la festa nazionale del gatto, ecco come dovremmo festeggiare il nostro micio. Bando alle vecchie e negative credenze. I nostri gatti ci amano, e noi dobbiamo amare loro!

Approfondimento

Tutti i consigli per andare d’accordo con il proprio gatto e creare con lui un legame profondo