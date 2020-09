Sembrerebbe il nome di un film per bambini. In realtà il giorno delle 3 streghe è particolarmente importante per chi investe in Borsa.

Il triple witching day si verifica il terzo venerdì nell’ultimo mese di ogni trimestre (marzo, giugno, settembre e dicembre).

Oggi è il giorno delle 3 streghe: ecco cosa potrebbe succederti

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Si tratta del giorno in cui scadono contemporaneamente diverse categorie di contratti derivati:

-futures su indici

-opzioni su indici

-opzioni su azioni

Questi derivati scadono con frequenze continue: ogni mese per i future e ogni settimana, mese e trimestre per le opzioni. Ma solo nel terzo venerdì di fine trimestre si sovrappongono le scadenze mensili con quelle trimestrali, quindi il traffico sui mercati finanziari aumenta.

Si parla di giorno delle 4 streghe a giugno e a dicembre quando si aggiungono anche le scadenze semestrali.

Cosa succede il giorno delle 3 streghe?

Alla scadenza dei contratti, tutte le posizioni vengono chiuse d’ufficio (expiration). Per questo motivo nei giorni precedenti alla scadenza si effettuano i così detti rollover; cioè la liquidità si sposta sulla scadenza successiva, dove sono già disponibili i contratti.

Naturalmente i volumi di scambio sono inizialmente esigui e crescono rapidamente, mentre sul contratto in scadenza avvengono gli ultimi movimenti.

Gli effetti dei Triple Witching Day

Data la situazione insolita dovuta alla scadenza contemporanea di questi contratti, il giorno delle tre streghe è osservato con attenzione dagli investitori. Ci si attende un insolito aumento degli scambi che porta ad un forte picco di volatilità.

La crescita dei volumi di scambio, è dovuta più alla speculazione del mercato che ad un cambiamento di valutazione dei fondamentali sugli asset sottostanti. Quindi in giornate come quella di oggi è molto complesso prevedere l’andamento dei prezzi

Oggi è il giorno delle 3 streghe: ecco cosa potrebbe succederti

Il prossimo giorno delle tre streghe sarà venerdì 19 dicembre 2020. Se vuoi approfondire il tema dell’investimento a ti segnalo l’articolo in cui scoprirai “Come guadagnare 376.253 euro in 30 anni con un piccolo gesto”.