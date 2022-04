È uno dei piatti più golosi della cucina italiana. Pochi e semplici ingredienti che, se uniti, creano un piatto sopra le righe. È importante sottolineare, però, come fare la Carbonara in realtà non sia proprio facile.

Il problema di questa pasta sta nella realizzazione del sugo, perché il risultato che dobbiamo ottenere alla fine sarà una specie di crema. Molti, per velocizzare la cosa e per rendere il sugo cremoso, aggiungono la panna, ma un vero romano non lo farebbe mai. Quelli sono gli ingredienti e quelli bisogna usare.

Gli ingredienti li conosciamo

Gli ingredienti della Carbonara li conosciamo tutti. E sono gli spaghetti come tipo di pasta, le uova, il Pecorino Romano, il guanciale, il sale e il pepe. Se vogliamo essere precisi, cerchiamo il guanciale al banco e poi affettiamolo noi a casa. Nel caso in cui non dovessimo trovarlo, allora possiamo comprarlo confezionato.

Il Carbonara day

Il 6 aprile si celebra il piatto più famoso della tradizione culinaria romana. La giornata di oggi è stata scelta da IPO-International Pasta Organization e Unione Italiana Food per diffondere nel Mondo l’arte culinaria italiana. E proprio in questa giornata tutto il Mondo celebra questa pasta con storie o post su Instagram e anche con dei menù speciali. Ma se amiamo in generale la cucina romana, nella Capitale ha aperto un ristorante all you can eat di cibo romano.

Oggi è il Carbonara day e allora ecco un trucco per prepararla come un vero romano

Ma vediamo in questa giornata speciale in che modo possiamo preparare una Carbonara come solo un vero romano sa fare. Prima cosa dobbiamo contare quante persone saranno sedute a tavola. Questo perché per ogni persona andrà un tuorlo e ogni 3 persone un uovo intero.

Nella ciotola aggiungiamo alle uova abbondante Pecorino, un pizzico di sale e uno di pepe. Sbattiamo per bene le uova fino a quando non avremo una crema densa. Se non lo è abbastanza, allora dobbiamo aggiungere un po’ più di Pecorino.

Una volta che la pasta e il guanciale saranno pronti, versiamo la pasta al dente nella padella dove è presente il guanciale. Ricordiamoci però di tenere sempre con noi un bicchiere con dell’acqua di cottura. Ora spegniamo i fornelli e versiamo tutto nuovamente nella pentola. Aggiungiamo il sugo e per rendere il tutto ancora più cremoso aggiungiamo un pochino di acqua di cottura. Abbiamo scoperto che oggi è il Carbonara day e allora ecco un modo per cucinarla in modo eccezionale.

