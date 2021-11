Nella prima seduta della settimana le Borse hanno messo a segno un rialzo dopo il forte ribasso di venerdì. Purtroppo il rimbalzo è stato timido e si è ridimensionato nella seconda parte della giornata. Probabilmente hanno avuto il sopravvento le vendite per prese di beneficio dopo l’avvio promettente di tutti gli indici.

Anche la Borsa di Milano ha messo a segno un rimbalzo. I prezzi hanno chiuso in guadagno dello 0,7%. Il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha chiuso a 26.041 punti. La chiusura pur positiva è stata un poco deludente perché durante la giornata i prezzi avevano superato i 26.300 punti. Poco prima dell’apertura di Wall Street la Borsa italiana era arrivata guadagnare l’1,4%. Poi i prezzi hanno iniziato a scendere anche se la Borsa americana ha aperto in deciso rialzo. Alla chiusura dei mercati in Europa, i due indici S&P500 e Nasdaq stavano guadagnando circa un punto e mezzo percentuale.

Oggi a Piazza Affari occhi puntati su questo titolo che sta facendo veramente faville

Il massimo di ieri del Ftse Mib sarà un livello da monitorare per la seduta di oggi. Infatti se il recupero continuerà il primo segnale in questa direzione sarà il superamento dei 26.300 punti. Sei prezzi riusciranno a superare questo livello potranno spingersi fino in area 26.500 punti. Al ribasso il primo livello da tenere in considerazione è quota 26.000 punti. Se il Ftse Mib dovesse scendere sotto questa quota, si riporterebbe in area 25.800 punti ovvero sui minimi della seduta di venerdì. Invece, se i prezzi chiudessero sotto 25.800 punti il ribasso di venerdì non sarebbe stato una correzione ma l’inizio di un nuovo trend ribassista.

Se la Borsa di Milano rimane in una fase di debolezza, per fortuna alcuni titoli hanno mostrato una certa forza rialzista. Oggi a Piazza Affari occhi puntati su questo titolo che sta facendo veramente faville. Alerion è una società che opera nel campo delle rinnovabili. Ieri è uscita un’indiscrezione riguardo la possibilità di un partner finanziario per la società. Questa ipotesi ha scatenato un mare di acquisti sul titolo che alla fine ha chiuso in rialzo di oltre il 16%. Alla fine della seduta i prezzi hanno chiuso a 28,30 euro sui massimi storici.

L’azione è in forte rialzo da tempo, le performance parlano chiaro. Nell’ultimo mese ha guadagnato il 18%. Negli ultimi sei mesi il rialzo è stato del 120% circa. L’azione è salita del 245% in 12 mesi. Oggi è il superamento di 28,4 euro spingerà i prezzi in area 30 euro. Al ribasso attenzione a ritorni sotto 27 euro ma l’allarme scatterà solamente con una discesa sotto 24 euro.

