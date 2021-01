Quante persone hanno deciso di rimettersi in riga e provare a dimagrire? Sicuramente moltissime. Per smaltire i pasti abbondanti di Natale e Capodanno, l’unica scelta è quella di allenarsi. Con l’impossibilità di andare in palestra, però, ci si vede costretti ad attrezzarsi a casa propria.

Per farlo bisogna avere alcuni oggetti essenziali. Pesi, elastici e scarpe adatte sono solo alcuni di questi. Ma qual è l’oggetto fondamentale da avere per allenarsi in casa e perdere peso? Stiamo parlando del tappetino da yoga, essenziale per ogni tipo di esercizio!

Come scegliere il tappetino da yoga

Sia che i nostri esercizi siano statici e tranquilli sia che siano dinamici e brucia grassi, è essenziale scegliere un buon tappetino. Il primo aspetto da tenere in considerazione durante questa scelta è lo spessore. Esistono infatti in commercio tappetini diversi, dai più spessi ai più sottili. Per avere una maggiore stabilità si consiglia di scegliere un tappetino sottile. In questo modo sarà anche facile da portare in viaggio! Se invece ricerchiamo comfort e pensiamo di fare un’attività molto dinamica, è meglio optare per un modello più spesso.

L’aderenza è anche molto importante. Si possono scegliere tappetini più o meno aderenti a seconda delle proprie esigenze. Prendiamo in considerazione quanto sudiamo. Se la nostra sudorazione è abbondante, scegliamo un tappetino con molta aderenza. Nel caso contrario, possiamo comprarne uno meno aderente.

Materiali ecologici

Il tappetino da yoga è l’oggetto fondamentale da avere per allenarsi in casa e perdere peso. Pochi sanno che può essere anche ecologico. Infatti, i tappetini da yoga possono essere prodotti in diversi materiali, tra cui anche quelli riciclabili o totalmente ecologici. Se siamo allergici al lattice facciamo particolare attenzione al materiale del tappetino. Alcuni modelli sono fatti anche di lattice.

Dopo aver scelto accuratamente il tappetino adatto alle nostre esigenze, possiamo iniziare ad allenarci comodamente a casa nostra! Senza stress e seguendo buoni esercizi, riusciremo a perdere i kili in più in pochissimo tempo.