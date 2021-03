Il coronavirus può essere diffuso anche dallo scarico del water. È questa la scoperta scioccante di un gruppo di ricercatori cinesi dell’Università di Yangzhou. Il team ha dimostrato come scaricare il wc diffonda una nube di virus e batteri nell’aria che può causare anche il contagio da Covid 19. In sostanza, quest’oggetto che utilizziamo tutti i giorni in bagno è pericoloso per la salute.

Ma è impossibile non utilizzare il wc, quindi come si può risolvere la situazione?

Non solo starnuti, colpi di tosse e contatto. Per difenderci dal coronavirus dobbiamo stare attenti anche a come utilizziamo il wc. Almeno stando a quanto riportato su corriere.it che menziona uno studio condotto a Yangzhou, in Cina, e pubblicato sulla rivista “Physics of Fluids” dell’AIP (American Institute of Physics).

Un team di fisici dell’università cinese ha analizzato il flusso del wc, raggiungendo una scoperta sensazionale. Il momento pericoloso è quello in cui si aziona lo sciacquone. In quel momento si creerebbe una nube carica di batteri e di virus. Ma ciò che è preoccupante è il suo comportamento. Questa nube può rimanere nell’aria fino a un minuto di tempo e raggiungere l’altezza della testa di un uomo.

Il sospetto

Questo sospetto si basa su alcuni studi che dimostrerebbero che il virus possa raggiungere l’intestino e sopravvivere intatto lungo il tratto digerente, dunque arrivare nelle feci. Nonostante non ci siano prove definitive di questo collegamento, è bene prendere precauzioni e difendersi anche da questa eventualità.

Il rischio aumenta in luoghi chiusi, toilette pubbliche, dove la frequenza di persone è maggiore o comunque c’è poco ricircolo di aria.

Mantenere un livello di igiene alto

Il consiglio è, quindi, di azionare lo scarico del wc solo dopo aver abbassato la tavoletta e il coperchio del wc. Inoltre, ricordiamo che bisogna sempre lavare le mani dopo che si è stati in bagno.

L’attenzione verso l’igiene è di primaria importanza nella lotta contro ogni tipo di virus, non solo il Covid 19. Ecco spiegato il motivo per cui bisogna fare attenzione allo scarico del wc. Infatti, potenzialmente, quest’oggetto che utilizziamo tutti i giorni in bagno è pericoloso per la salute.