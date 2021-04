La primavera è per antonomasia la stagione dedicata alle pulizie. Per questo motivo molti di noi si sono armati di prodotti specifici e olio di gomito, cercando di rendere il proprio appartamento splendente ed impeccabile.

Ci sono, però, degli elementi che sfuggono anche agli amanti del pulito. Oggi parliamo di uno molto difficile da individuare: quest’oggetto che tutti abbiamo in bagno e che usiamo tutti i giorni è un insospettabile covo di germi, ecco come pulirlo al meglio.

L’insospettabile utensile

Quest’oggetto che tutti abbiamo in bagno e che usiamo tutti i giorni è un insospettabile covo di germi, ecco come pulirlo al meglio. Di che cosa stiamo parlando? Di un prodotto della per la cura della persona che usiamo tutti giorni anche più volte. Si tratta della spazzola per capelli.

Questa, infatti, non viene mai igienizzata a dovere e, al contempo, viene ripetutamente utilizzata sia per trattare la chioma pulita che quella sporca. Per non parlare di certi tipi di cute che presentano dei problemi come forfora o dermatite seborroica. Chi presenta questi disturbi dovrebbe curare ancora di più la pulizia di questo arnese.

Come pulirle

Fortunatamente pulire la spazzola per capelli è molto semplice e bastano pochi elementi che tutti noi abbiamo in casa. Prima di tutto basta munirsi di guanti e rimuovere l’eccesso dei capelli.

Se l’operazione risulta difficile ci si può aiutare con una pinzetta oppure con i denti di un pettine. Una volta completato questo passaggio, basta mettere la spazzola dentro il lavandino e chiudere la piletta di scarico. Aprire l’acqua tiepida e riempire il lavandino fino alla metà.

Buttare dentro un abbondante manciata di bicarbonato. Aggiungere anche dello shampoo e lasciare agire la mistura per circa trenta minuti. Rimarremo sorpresi da quanto l’acqua risulterà sporca. Questa operazione di manutenzione andrebbe ripetuta almeno una volta ogni due settimane.

Oggi abbiamo spiegato come pulire bene la spazzola per capelli. Se siamo interessati a rassettare al meglio il nostro nido casalingo, consigliamo di leggere questo interessante approfondimento dedicato sempre allo stesso spazio: “Addio al box doccia incrostato e sporco grazie a questi semplici ingredienti che abbiamo in cucina”.