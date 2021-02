La macchia sul vestito o sulla camicia è sempre dietro l’angolo. È imprevedibile, e quando succede è la fine. Ma per fortuna c’è un trucco che può risolvere questo fattaccio. E lo può risolvere anche quando si è in giro per strada, oppure sul posto di lavoro, prima di una riunione con il boss. Insomma questo oggetto che molte donne hanno in casa che elimina ogni macchia dai tessuti è veramente un salvavita ambulante da portare sempre con sé.

Nessuna macchia è per sempre

Abbiamo già visto molte volte come sia importantissimo agire subito sulla macchia. Agendo subito sarà più facile limitare i danni. Se si è in casa è più facile perché si possono avere a disposizione vari prodotti chimici che eliminano le macchie e poi il capo si può tranquillamente mettere in lavatrice.

Se invece, magari, si deve andare da qualche parte e si indossa un abito da sogno, e accidentalmente lo si sporca con della crema idratante corpo, che uno si era applicato dopo la doccia, come può fare? Oppure magari i capi si sporcano di fondotinta e non si può rimanere tutto il giorno con la macchia sul girocollo. In questi casi cosa è possibile fare?

Le salviette struccanti

Sì, le salviette struccanti non servono solo a rimuovere il make-up dal viso. Queste infatti sono fantastiche anche per rimuovere le macchie sui capi. Appena ci si sporca, con la salvietta tamponare bene la macchia e rimuovere il tutto. Bisogna assolutamente evitare subito che il tessuto assorba il segno. Quindi procedere subito con la salvietta, ora la macchia dovrebbe essere molto più delicata e quasi invisibile, se si è intervenuti subito. In casa contrario allora la macchia sarà meno evidente, ma un alone sul capo sarà rimasto. Quindi poi mettere in lavatrice e fare un lavaggio normale. Ed ecco l’oggetto che molte donne hanno in casa che elimina ogni macchia dai tessuti.

