Offerte pazzesche di San Valentino con sconti fino al 45% sui siti di questi 2 marchi prestigiosi di smartphone e tablet

San Valentino si avvicina a passi da gigante e, come per Natale, è tempo di regali. Nonostante la crisi, gli italiani amano le ricorrenze. E, gli innamorati, pur col portafoglio quasi vuoto per i rincari, vorrebbero fare un presente al partner. Magari scegliendo anche qualcosa di utile. Un regalo che si possa usare tutti i giorni. Anche senza spendere cifre eccezionali, ma centrando il bersaglio. E pure optando per qualche articolo diverso dal solito e che faccia breccia nel cuore dell’innamorato di turno. Proprio nel nostro articolo di oggi andremo a vedere le incredibili offerte di un paio di marchi importanti che sui loro siti offrono poche ore di sconti folli. Offerte pazzesche di San Valentino sui canali di 2 colossi della tecnologia internazionale sempre più all’avanguardia.

In arrivo dall’Oriente sul web

Xiao Mi sta letteralmente occupando delle fasce importanti di mercato. E non ci riferiamo solo alla telefonia, in cui è uno dei leader, ma anche adesso tra i televisori. Attenzione che andando direttamente sul sito della multinazionale, troveremo delle offerte a tempo davvero incredibili. Fino al giorno di San Valentino. Ma, alcuni prodotti, dati gli sconti che arrivano quasi a metà prezzo, sono già in esaurimento. Non troveremo solo smartphone e tablet in super offerta, ma anche:

purificatori d’aria;

tv;

monopattini elettrici;

telecamere e sistemi antintrusione;

mini-impianti di profumazione dell’aria;

stampanti portatili per le foto più belle;

aspirapolveri;

orologi.

E tanto altro ancora, proprio per tutti i gusti e tutti i budget.

Offerte pazzesche di San Valentino con sconti fino al 45% sui siti di questi marchi prestigiosi di smartphone e tablet

Non poteva mancare l’alter ego di Xiao Mi, l’altrettanto importante Huawei, che sul suo store, invoglia al San Valentino 2022 con importanti promo. Qui, ci muoviamo di più nei prodotti tradizionali del “tech” internazionale: dagli smartphone ai tablet, dai pc agli smartwatch, che stanno conquistando il Mondo. Non solo quello dei giovani, ma anche quello degli sportivi. Un bel regalo per i maschietti potrebbe essere quindi un orologio per le prestazioni sportive, ma anche una barra del suono per sentire meglio l’audio della tv, ma anche del computer. Soprattutto con film e videogiochi.

Approfondimento

Ecco come ricaricare più velocemente il cellulare se abbiamo poco tempo e fretta di telefonare