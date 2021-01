Occuparsi di sicurezza informatica è garanzia anche per un investimento di successo? D’altra parte il business legata alla sicurezza dei dati personali e delle transazioni finanziarie on-line sta crescendo sempre più, anche a causa della pandemia in corso.

A guardare la performance dell’ultimo anno di WIIT si direbbe di si, visto che ha guadagnato circa il 45%. Questa performance colloca il titolo anche in una posizione di forza rispetto al settore di riferimento che nello stesso periodo ha perso il 3%. Il 2021, però, sta mostrando una perdita di forza relativa di WIIT rispetto ai suoi competitors. Sia WIIT, infatti, che il settore di riferimento hanno perso da inizio anno circa il 6%.

Che WIIT sia un ottimo titolo azionario lo dicono anche gli analisti che hanno un consenso medio Overweight e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 35% circa.

Occuparsi di sicurezza informatica è garanzia anche per un investimento di successo: l’opinione dell’analisi grafica

Il titolo azionario WIIT (MILWIIT) ha chiuso la seduta del 19 gennaio in rialzo dello 0,33% rispetto alla seduta precedente a quota 153,0 euro.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è ribassista, ma il supporto in area 151 euro sta reggendo bene alla pressione. La tenuta di questo livello potrebbe essere un ottimo viatico per la ripresa delle quotazioni. Ripresa del rialzo che si concretizzerebbe con una chiusura settimanale superiore a 158 euro. Tuttavia prima di sperare in un rialzo di lungo respiro sarebbe importante avere un segnale rialzista dello Swing indicator.

In caso contrario la discesa proseguirebbe verso gli obiettivi indicati in figura.

Time frame mensile

Nel lungo termine non s’intravedono problemi per il rialzo in corso che potrebbe portare le quotazioni a raddoppiare il proprio valore qualore venisse raggiunto il III obiettivo di prezzo in area 308,5 euro.

Solo una chiusura mensile inferiore a 144,1 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

