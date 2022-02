Molti di noi si dilettano in cucina con golosi e saporiti manicaretti. Alcuni, per un motivo o per un altro, amano variare anche il tipo di cottura: da quella in forno a quella tradizionale, sulla piastra o al vapore. Giorno dopo giorno, cerchiamo di portare in tavola qualcosa di sfizioso per sorprendere la famiglia, gli amici o i nostri ospiti. Pertanto, curiosi di sperimentare, soprattutto in cucina, siamo sempre attenti alle possibili novità. Da qualche anno a questa parte, nelle nostre cucine, oltre al microonde e al tostapane, c’è un nuovo elettrodomestico: la friggitrice ad aria. Simile, per grandezza, ad una macchinetta per il caffè elettrica, ci consente di preparare le ricette fritte senza l’ausilio di grassi. Con la friggitrice ad aria possiamo preparare ricette veloci e in alcuni casi occorrono 10 minuti, un uovo e 2 ingredienti soltanto per deliziare i nostri ospiti.

Gusto e croccantezza

E così, con questo elettrodomestico, possiamo friggere i nostri cibi grazie al ricircolo dell’aria calda. Infatti, rispetto alle friggitrici tradizionali che utilizzano l’olio per friggere, in questo caso è l’aria calda a svolgere il lavoro. Questa, una volta raggiunta la temperatura ideale, grazie al veloce ricircolo, riscalda uniformemente gli alimenti rendendoli appetitosi e croccanti. Pertanto, l’effetto principale della friggitrice attraverso questa tecnologia è quello di poter cucinare senza l’utilizzo di grassi. Un esempio sono le gustose patatine fritte, spesso impregnate d’olio se cucinate in padella con il tradizionale metodo. Tuttavia, oltre alle patatine, con questo elettrodomestico possiamo cucinare una grande varietà di cibi: dalle verdure alla carne. Insomma, come il forno, anche la friggitrice ad aria è una soluzione interessante in cucina.

Occorrono 10 minuti, un uovo e 2 ingredienti per preparare un goloso stuzzichino con la friggitrice ad aria

Spesso in cucina possiamo realizzare veloci preparazioni, adoperando pochi ingredienti. È il caso della ricetta che andremo a presentare: ideale per un aperitivo tra amici, un breve stuzzichino o un piccolo snack pomeridiano. Andiamo a vedere gli ingredienti e la preparazione della ricetta.

200 gr di parmigiano grattugiato;

1 uovo medio;

pepe q.b.

In una ciotola uniamo il parmigiano grattugiato, l’uovo e una manciata di pepe. Con l’aiuto di una forchetta, amalgamiamo tra loro gli ingredienti in modo da creare un composto pastoso. Con le mani leggermente inumidite, realizziamo delle palline che andremo a cuocere per circa 10 minuti a 180 gradi nella friggitrice ad aria. Ovviamente, questa ricetta può essere la base per variare le nostre preparazioni a seconda dei nostri gusti. Potremmo magari scegliere il pecorino o il grana, inoltre potremmo aggiungere al composto una nota croccante con la granella di pistacchio e nocciola. Infine, potremmo divertirci con le spezie e i sapori: aggiungere al ripieno un pizzico di cannella o del prezzemolo fresco.

