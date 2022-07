Occhio se il cane vomita giallo con schiuma di continuo ed ecco cosa fare

Quando il nostro cane sta male ci sentiamo impotenti. Vorremmo aiutarlo in tutti i modi ma, non essendo medici, non sappiamo se, agendo, potremmo complicare la situazione. Certo, il primo passo tempestivo che dovremmo compiere è cercare di calmare il nostro amico a quattro zampe.

Facciamogli sentire la nostra presenza perché, in fondo, è questo che vuole. Vorrebbe percepire la nostra vicinanza, in una situazione di disagio. Nel frattempo, dovremmo chiamare il veterinario per avvisarlo che Fido sta male e per farci consigliare circa il nostro comportamento.

Fortunatamente, non sempre questi momenti nascondono qualcosa di grave. A volte, i cani possono stare male per l’ingerimento di un prodotto non proprio consono ai loro stomaci. In questo caso, vomitare non solo è normale, ma è anche un fattore positivo.

I cani, spesso, inducono il vomito proprio per stare meglio, attraverso l’erba, per esempio.

Infatti, potrebbe capitare che mangino l’erba del giardino per eliminare le tossine responsabili del loro malessere. Ma occhio se il cane vomita giallo con schiuma di continuo: che cosa significa?

Attenzione al colore

Il vomito del cane potrebbe presentare diversi colori, a seconda della gravità del caso. Normalmente, se si tratta di cattiva digestione, potrebbe vomitare l’intero cibo. Qualora, invece, dovesse rigurgitare in forma liquida, il motivo sarebbe legato al colore.

Se il vomito è giallo, con schiuma, potrebbe essere il campanello d’allarme di uno stomaco irritato, che si potrebbe presentare anche qualora Fido non avesse mangiato da tante ore. In pratica, in questo caso, non dovremmo preoccuparci. Basta dare da mangiare a Fido, seguendo le indicazioni del veterinario.

Ma sarebbe molto importante osservare il comportamento del cane. Se dovesse avere episodi di diarrea, seguiti da uno stato d’animo diverso dal solito, potrebbe essere altro. In questo caso, consigliamo di portarlo dallo specialista per una visita più approfondita.

Occhio se il cane vomita giallo con schiuma di continuo ed ecco cosa fare

In sostanza, il colore giallo del rigurgito sarebbe quello meno preoccupante, soprattutto se si tratta di un caso isolato. Piuttosto, dovremmo preoccuparci quando il colore è rosso. In questo caso, il cane potrebbe avere una lesione interna ed è di fondamentale importanza contattare subito il veterinario, oppure portare Fido a fare una visita.

Controlliamo sempre il comportamento del cane e il suo stato d’animo, anche quando vomita. Se è sempre lo stesso giocherellone, vivace e tranquillo, allora potremmo tirare un sospiro di sollievo. Prestiamo attenzione anche ad altri eventuali sintomi.

Infatti, se il cane oltre a vomitare verde ha anche molta bava, trema, ha difficoltà respiratorie e le sue gengive sono bluastre, potrebbe essere un chiaro segnale di avvelenamento. Alcune piante comuni che solitamente abbiamo in balcone, in casa o in giardino sono estremamente pericolose per gli animali domestici.

Ma di più qualora usassimo dei pesticidi o dei veleni per topi e insetti, quali scarafaggi e altro. In questo caso, contattiamo subito il medico, ma nel frattempo rechiamoci con il cane nella prima clinica veterinaria.

