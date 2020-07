Occhio alle tisane al supermercato. Come scegliere quelle giuste risparmiando? Detox, rilassanti, chi ne ha più ne metta. Al supermercato il reparto tisane sembra un labirinto. Ma come faccio a scegliere la tisana giusta? Ogni volta ci si ferma circa 10 minuti davanti ai vari marchi cercando di capire qual è la tisana giusta per te. Soprattutto d’inverno, quando fa freddo, la tisana è veramente una mano santa che non può mancare prima di andare a dormire. Le tisane aiutano a dimagrire. Depurano e disintossicano l’organismo, a partire dal fegato, molto delicato e spesso sottoposto allo stress di una bevuta eccessiva. E ancora, hanno un effetto drenante, possono essere lassative, diuretiche, rilassanti, energetiche e antinfiammatorie.

La tisana come ogni cosa naturale ovviamente puoi farla anche a casa. Nella preparazione di una tisana le erbe (fresche o secche) devono essere opportunamente sminuzzate. Il grado di sminuzzamento è importante, in quanto può influire sull’estrazione dei principi attivi. In una tisana di più erbe le componenti devono essere tra loro omogenee. Non si devono mischiare tra loro le parti dure e quelle tenere delle piante. A causa dei problemi di interazioni sfavorevoli che possono insorgere, si consiglia, inoltre, di non superare le cinque erbe in una stessa tisana.

Mentre invece al supermercato? Come scelgo le tisane?

Le tisane a livello di sapori sono abbastanza uguali. Magari una può essere più forte o più saporita, ma alla fine i sapori si assomigliano un po’ tutti. Anche perché comunque stiamo parlando delle stesse erbe messe in produzione da aziende diverse. Dovremmo invece soffermarci sulla scatola e sul prezzo. Ma perché su scatola e prezzo? La differenza tra una tisana e l’altra è proprio qui. Infatti sulla confezione c’è scritto quante bustine ci sono all’interno. In questo modo guardando il prezzo potrete capire se conviene veramente acquistare quella tisana oppure un’altra, con più bustine a prezzo inferiore.