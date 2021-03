La Redazione vuole informare i suoi Lettori che sotto la guida del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, partirà a breve un potenziamento dei concorsi pubblici.

In particolare, attenzione rivolta ai concorsi dei centri per l’impiego. Dalle prima informazioni si parla di 11.600 nuove assunzioni previste dal piano lavoro.

Occhio alle nuove assunzioni a tempo indeterminato nei centri per l’impiego, ecco le ultime novità

Secondo quanto appreso negli ultimi giorni, la mission del Governo è quella di aggiungere agli attuali 8.000 operatori altri 11.600 nei centri per l’impiego in tutta Italia. Sarà compito delle Regioni, poi, pubblicare bandi e organizzare le prove.

Alcune Regioni, come la Campania, il Lazio e le Marche stanno concludendo proprio in queste settimane la nuova calendarizzazione delle prove scritte per la selezione del nuovo personale. Imminenti bandi di concorso sono previsti per Toscana, Umbria e Sicilia.

Requisiti e profili richiesti

Diversi i profili a cui sarà possibile accedere anche con il diploma. Tuttavia, la selezione maggiore sarà fatta tra i candidati che posseggono il diploma di Laurea.

Per i nuovi bandi bisogna attendere. Stando alle modalità e ai profili ricercati nei concorsi già banditi, però, è molto probabile che i profili richiesti siano:

a) assistenti del mercato del lavoro (aperto ai diplomati);

b) specialisti del mercato del lavoro (aperto ai laureati).

I concorsi saranno strutturati in una prova preselettiva, una prova scritta ed infine un esame orale.

Inoltre, generalmente i concorsi per le assunzioni nei centri per l’impiego, vertono principalmente su nozioni di diritto amministrativo, diritto pubblico e del lavoro. Diritto costituzionale, ordinamento enti locali e legislazione statale e regionale.

