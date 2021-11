Spotify è una delle piattaforme di streaming musicale più utilizzata al Mondo. Gli appassionati di qualunque genere musicale possono trovare pane per i loro denti, o meglio per le loro orecchie. Non solo musica: la piattaforma riesce a proporre una grande varietà di contenuti audio e recentemente sta modificando in maniera intensiva il suo catalogo.

Da poco, infatti, Spotify ha annunciato l’acquisto della piattaforma per audiolibri Findaway. Con il lockdown causato dalla pandemia da coronavirus, in tutto il Mondo è aumentato esponenzialmente il consumo di contenuti digitali. Tra quelli che hanno avuto più successo ci sono sicuramente i podcast, che sembrano essere sbocciati in una nuova primavera, e gli audiolibri.

Proprio a causa di questi nuovi tipi di contenuti ci saranno dei cambiamenti. Infatti, occhio alle novità di Spotify che rivoluziona tutto con un nuovo abbonamento e nuovi costi.

Cosa vuole fare l’azienda

I podcast restano il contenuto che ha avuto più crescita nel 2021: la società che gestisce l’app Spotify ha spiegato che a luglio c’è stato un aumento annuo di ascolti del 627%. Subito a seguire, si trovano proprio gli audiolibri. Il 30% in più degli utenti, sempre su base annua, si mostra maggiormente interessato a questo tipo di contenuti digitali.

L’acquisizione di Findaway, secondo i capi della divisione audiolibri di Spotify, porterà sulla piattaforma circa 325.000 nuovi titoli, una libreria sterminata da offrire agli utenti con nuovi servizi e nuovi abbonamenti. Questo comporterà anche una modifica nel costo mensile dell’abbonamento a Spotify, oppure l’introduzione di nuovi piani completamente dedicati agli audiolibri.

Occhio alle novità di Spotify che rivoluziona tutto con un nuovo abbonamento e nuovi costi

Anche in Italia le cose stanno per cambiare. In America, infatti, esiste già una tipologia di abbonamento dedicata principalmente ai podcast. Il funzionamento è molto semplice: se ora il costo mensile di Spotify consente di accedere a tutta la libreria di contenuti dell’applicazione, con l’introduzione di questa nuova forma di abbonamento si potrà accedere solo ai podcast.

Tra i Paesi che adotteranno questa novità ci sono, oltre all’Italia, anche Regno Unito, Danimarca, Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Singapore, Belgio, Cipro, Bulgaria, Norvegia, Slovacchia, Svizzera, Svezia e molti altri.

Cosa significa tutto questo per l’utente medio? Semplicemente che Spotify ha deciso di differenziare la sua offerta. Bisognerà quindi stare molto attenti ad eventuali messaggi che annunceranno cambi di piano d’abbonamento per evitare di ritrovarsi a pagare delle sottoscrizioni indesiderate. Qualora si volesse, invece, accedere all’intera libreria, lo si potrà fare, ovviamente al costo proposto dalla piattaforma.