Il collo è composto di circa 85 muscoli di cui i più conosciuto è il trapezio. Questo sostiene la testa e la collega con il busto. Quando questi muscoli si contraggono tutta la zona spalle collo testa è infiammata e i movimenti sono dolorosi.

Vediamo quali sono i rimedi che funzionano veramente per dare sollievo a questo problema fastidioso.

Occhio al sudore e ai colpi di fresco ed ecco 3 modi per guarire il torcicollo

Innanzitutto in estate facciamo attenzione ai colpi di vento e copriamo ed asciughiamo il sudore in questa parte. Utilizziamo un foulard leggero ma che protegga il collo e le spalle.

Il calore infatti è una soluzione efficace poiché dilatando i vasi e aumentando il flusso sanguigno, si migliora l’ossigenazione dei tessuti. Questo provoca il rilassamento dei muscoli e l’abbassamento del dolore. In casi di urgenza i cuscinetti termici riscaldanti sono veramente efficaci. Costano sui 15 euro in farmacia e si applicano direttamente sul collo. Si lasciano in azione per qualche ora seguendo le istruzioni sul libretto.

Se non abbiamo questa possibilità sul momento possiamo frizionare il collo e riscaldarlo con le mani o qualsiasi altro tessuto. Farsi fare un massaggio leggero ma che appunto riscaldi la zona è un altro buon metodo.

La buona postura e gli esercizi che ci danno sollievo

Una buona abitudine giornaliera è quella di fare attenzione alla nostra postura per evitare problemi alla schiena. Quando stiamo davanti al computer infatti facciamo attenzione a non abbassare troppo il collo ma teniamolo ben alto e abbassiamo soltanto la testa e lo sguardo verso il basso. Questo eviterà una contrazione da sforzo. Se siamo davanti ad una finestra occhio al sudore e ai colpi di fresco ed ecco 3 modi per guarire il torcicollo.

Da seduti, se il dolore ce lo permette, cerchiamo di girare la testa verso destra e poi verso sinistra dolcemente.

Un secondo esercizio è quello di prendere leggermente la testa con la mano e piegarla delicatamente in avanti, poi verso destra e sinistra. Senza forzare altrimenti rischiamo di provocare dolore e una contrattura più grave.

Infine, se il dolore è forte, abbassiamo e alziamo le spalle per rilasciare la tensione. Respiriamo forte per aiutare il rilassamento della zona.

