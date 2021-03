Da tempo nel modo del collezionismo c’è un mercato molto particolare e inconsueto, dove alcune persone sono disposte a sborsare centinaia di euro per una SIM.

Sembra incredibile ma è proprio così!

Si è passati dai francobolli, alle schede telefoniche, ai vecchi cellulari, ora ai numeri di telefono, e alcuni possono valere davvero tanto!

In questo articolo spieghiamo, perché prestare occhio al proprio numero di cellulare, poiché potrebbe valere centinaia di euro.

Su internet esistono SIM top number dei principali operatori telefonici italiani. Si tratta di numeri telefonici con determinati requisiti, molto ricercati dai collezionisti e dagli appassionati in genere.

Questa notizia è stata anche resa pubblica da un servizio mandato in onda dalle Iene, nota trasmissione televisiva, che va in onda su Italia uno. Il servizio ha rivelato al grande pubblico, questa grande novità.

Le caratteristiche richieste

La compravendita avviene su eBay, dove ci sono aste di utenti, che vendono i loro particolari numeri di telefono anche a cifre molto alte.

La caratteristica principale che deve avere il numero di telefono è la sua semplicità.

Più un numero è semplice da memorizzare, e più è possibile venderlo per grosse per 50 o 100 euro o per somme anche molto più alte.

Oltre alla semplicità del numero un altra peculiarità è la ripetitività di alcune cifre, oppure una sequenza lineare.

Per capire meglio, ad una compravendita al rialzo dove hanno partecipato circa 600 utenti, sono state acquistate dai collezionisti le seguenti schede telefoniche:

a) il numero 339yyxxxxxx della TIM è stato venduto per 2.210 euro;

b) il numero 342xxxxxyy della Vodafone è stato venduto per 1.920 euro;

c) il numero 320xyzyzyz della Wind è stato venduto per 856 euro.

Le lettere x, y, x, sostituiscono quei numeri che sono tutti o in parte uguali.

Le schede telefoniche che abbiamo riportato, sono state messe in vendita dagli operatori telefonici, e il ricavato è stato devoluto all’Istituto Nazionale Tumori.

Se si ha intenzione di farci un pensierino dando un occhio al proprio numero di telefono, e entrare nella TOP NUMBER bisogna, che il numero abbia questi requisiti:

a) la ripetizione perfetta di un numero, ad esempio: 333/6666666;

b) la ripetizione di un numero con uno solo diverso: 333/ 6666662;

c) una scala numerica ascendente o discendente 333/1234567, 333/2345678, 333/98765432

E così via.