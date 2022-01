Alcune espressioni idiomatiche rendono bene l’idea dell’aria che si respira lunedì 17 gennaio. “Piovere sul bagnato”, ad esempio. Infatti, indicherebbe uno stato destinato irrimediabilmente a peggiorare. Oppure “passare dalla padella alla brace”. Infatti rende ancora più evidente il grado di patimento fisico e psicologico provato al risveglio. Il quale magari potrebbe essere anche pieno di nebbia. Difatti, questo lunedì 17 gennaio viene considerato da alcuni come il giorno più triste dell’anno. Si chiama Blue Monday per questo.

Ci sono alcuni segni che sembrerebbero avere una propensione particolare al pessimismo cosmico. Dunque occhio a questa giornata. Forse bisognerebbe riderci su. Per questo motivo, prima di proseguire ricordiamo un celebre haiku. Questi sono componimenti poetici giapponesi recentemente tornati di gran moda. Ci potrebbero essere molto utili in giornate come questa.

“Mondo di sofferenza.

Eppure i ciliegi sono in fiore”.

A prescindere da questi lieti pensieri, comunque, occhio al Blue Monday davvero da dimenticare per i Cancro e per questi due segni pessimisti.

Il Cancro ha dei momenti decisamente blu

I nati sotto il segno del Cancro sono lunatici. Questo è letteralmente confermato. Il suo pianeta di riferimento è la luna. E veramente sono in grado di passare dall’euforia al lamento reiterato. La poca luce, il freddo, la mancanza di sorrisi. È una dimensione che conoscono in un certo senso. Sanno di cosa stiamo parlando. Ma attenzione alla grande voglia di riemergere. Certo il Blue Monday, tanto bene, cade di lunedì. Quindi prepariamo una lista di varie pagine per segnare le lamentele. Ed auguriamoci che da queste possa nascere una energia rinnovata per il futuro. Perché allo scadere della luna nera, la luce comincia a tornare.

Attenzione a questo lunedì oscuro anche per i nati sotto il segno del Toro. Una delle ragioni per cui è nata questa particolare ricorrenza è la lontananza dalle feste. Il Toro però è un segno di terra. È appassionato e sensibile alle bellezze e ai sapori di una tavola imbandita. Difficilmente si sottrae a un brindisi. È rassicurato in un certo senso dall’opulenza materiale. Sarà per questo che tende ad accumulare. O per lo meno, questo è il piano. Ma sarà ben felice di sperperare se l’occasione è di festa. Difficilmente accetterà il giorno più lontano dalle celebrazioni che c’è nel calendario. Come se non bastasse, spesso dice di non badare a certe superstizioni. In realtà però un occhio ce lo butta sempre. E un lunedì che cade il 17 del mese non va decisamente bene.

Infine ecco un segno rabbioso. Aspettiamoci dai nati sotto il segno dell’Ariete una testata. Si spera solamente metaforica. Ostinati ed energici, proprio non riescono ad accettare quando le cose sembrano andare male. Le ragioni per un po’di nervosismo, in effetti, sembrerebbero esserci tutte. Ma forse sarà questa carica che aiuterà a concludere in qualche modo la giornata. Se ne è avanzata dal periodo di Natale, regaliamo loro un pochino di cioccolata.