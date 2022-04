Occhio agli appuntamenti di aprile 2022 con l’Agenzia delle Entrate come l’esonero canone RAI, la comunicazione Bonus casa e la novità sulle cartelle  

Eccoci giunti ad aprile 2022 e a un nuovo calendario di scadenze tributarie. Alcune di esse si ripetono, altre invece sono peculiari di questo mese per cui è bene tenerle a mente. Infine precisiamo che in questa sede non avremo la pretesa di menzionarle tutte, ma di sintetizzare solo le principali.

Dunque, occhio agli appuntamenti di aprile 2022 con l’Agenzia delle Entrate perché riguardano milioni di contribuenti.

L’appuntamenti chiave del 7 aprile

L’appuntamento di giovedì 7 concerne la comunicazione di alcuni dati da parte dell’amministratore di condominio. Il riferimento è alle spese di ristrutturazione edilizia e/o risparmio energetico, riguardanti parti comuni di edifici condominiali.

Gli adempimenti tributari dell’11 aprile

Altra data chiave di aprile è quella di lunedì 11 per versare i contributi INPS in favore di badanti, colf e baby sitter. Di solito il versamento della prima rata trimestrale 2022 dei contributi va fatta nei primi 10 giorni di aprile. Poiché la scadenza sarà di domenica, il termine slitta a lunedì.

Entro l’11 aprile, inoltre, Enti del terzo settore, ONLUS e associazioni sportive dilettantistiche (ASD) possono domandare la ripartizione del 5X1.000 IRPEF. L’istanza andrà inoltrata in via telematica sul sito AdE, o anche del CONI nel caso delle ASD.

Le scadenze verso la metà del mese

Una data densa di scadenze è quella di martedì 19 aprile, con ben 58 versamenti in calendario. Tra questi ricordiamo il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e le addizionali comunali e regionali su quanto erogato a marzo ai dipendenti. Si tratta delle erogazioni legate a incrementi di redditività e produttività, qualità, efficienza e innovazione.

Inoltre scade la seconda rata del saldo IVA riguardante l’anno d’imposta 2021. Al riguardo abbiamo già visto qual è e come si calcola la maggiorazione mensile. Infine ricordiamo che i contribuenti con liquidazione mensile dell’IVA dovranno versare (tramite F24 e codice tributo 6003) quella relativa a marzo.

Occhio agli appuntamenti di aprile 2022 con l’Agenzia delle Entrate come l’esonero canone RAI, la comunicazione Bonus casa e la novità delle cartelle

Entro il 26 aprile vanno inviati gli elenchi Intrastat sia da parte dei contribuenti con obbligo mensile che trimestrale. A cambiare, dunque, sarà solo la portata temporale delle comunicazioni (mensile o trimestrale). Interessati alla scadenza sono i contribuenti che hanno effettuato operazioni di cessione e/o prestazioni di servizi in ambito UE.

Venerdì 29 è invece il termine ultimo per la comunicazione all’AdE della cessione del credito o sconto in fattura. Si tratta dell’opzione relativa agli “interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”. Ricordiamo ai Lettori che la scadenza in origine era prevista il 7 aprile (ne avevamo parlato insieme alla comunicazione dell’amministratore di condominio). Tuttavia, nel frattempo è arrivata la proroga al 29 aprile 2022.

Il nuovo calendario della pace fiscale

Infine segnaliamo 2 importante scadenze per l’ultimo giorno del mese. Esse riguardano: