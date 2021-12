In molte città italiane proprio in questi giorni ha iniziato a scendere neve in abbondanza.

Se solo non fosse causa di molti disagi sembrerebbe proprio il classico clima natalizio, come nei migliori film della nostra infanzia.

Purtroppo però ormai adulti difficilmente riusciamo a coglierne il fascino come quando eravamo bambini; e il motivo è presto detto.

Da adulti purtroppo abbiamo altre priorità, come ad esempio andare al lavoro, portare i bimbi a scuola, fare la spesa.

Tutto questo, con le strade cosparse di neve, diventa estremamente più complicato.

Girare in macchina ci rende agitati, il parabrezza ghiacciato al mattino ci irrita e spazientisce e in un attimo la giornata prende una piega sbagliata.

Per risolvere in maniera pratica almeno la faccenda del parabrezza abbiamo da poco svelato uno stupefacente metodo fai da te per evitare che ghiacci.

E per le strade?

Un problema che spesso ha un’unica soluzione

Nelle grandi città e in presenza di accumuli consistenti esistono appositi mezzi spazzaneve.

Tuttavia questo è appunto un metodo riservato a città e paesi di montagna.

Per tutti gli altri invece ghiaccio e neve possono diventare problematici anche a basse quote e non solo quando si tratta di guidare.

Anche un semplicemente viottolo d’ingresso e le aree intorno a casa possono diventare talvolta insidiose.

Per questo quasi sempre si ricorre ad un unico rimedio universalmente riconosciuto, ovvero il sale.

Quello che forse pochi sanno è che bisogna prestare occhio a questo rimedio antighiaccio molto usato ma che può distruggere per sempre le nostre piante.

Già, proprio le nostre amate piante che proprio in questo periodo patiscono il freddo e le intemperie.

A questo proposito potrebbe essere interessante sapere qual è l’astuzia perfetta per salvare la pianta di limone da vento e gelo.

Occhio a questo rimedio antighiaccio molto usato ma che può distruggere per sempre le nostre piante

Come abbiamo detto a quanto pare spargere il sale può salvarci da un bello scivolone o da uno sbandamento.

Certo, eventi non paragonabili alla perdita di una pianta.

A quanto pare però, se ne abbiamo alcune a cui siamo particolarmente affezionati è bene sapere cosa si rischia.

Un primo segnale di pianta sofferente a causa del sale antighiaccio viene proprio dalle foglie, che iniziano a diventare marroncine.

È solo l’inizio di un processo che potrebbe portare alla necrosi ovvero alla morte della pianta o dell’albero o di alcune parti.

Questo avviene perché il sale che o per contatto diretto o dal terreno che l’ha assorbito altera in maniera aggressiva il loro metabolismo.

È importante dunque, anche qualora siamo proprio noi a spargere del sale antighiaccio, aver cura di non intaccare il terreno dove sorgono le nostre piante.

Il risultato potrebbe essere più nefasto del previsto.

