Chi non possiede un gatto potrebbe ritrovarsi a credere ad una delle più grandi menzogne riguardo al mondo felino.

Una credenza piuttosto comune e decisamente sbagliata sostiene infatti che i gatti non siano in grado di donare affetto.

Niente di più falso; e chi è amante di questo elegante e curioso animale lo sa bene.

Certo, sicuramente possiedono un modo tutto loro di dimostrare amore e devozione, di certo meno immediato di quello dei cani.

Nessuna coda che scodinzola né lingue di fuori ma movimenti che sembrano a volte sospetti e guardinghi, altre volte davvero bizzarri.

Eppure in tutta la loro particolarità e stranezza sanno capire stati d’animo e giornate no e consolare anche l’animo più abbattuto.

Se ci ritroviamo a chiederci se il nostro felino ci vuole bene la risposta sarà sempre si, ma certi atteggiamenti più di altri lo dimostrano.

Tante alternative dimostrazioni d’affetto

Per quanto si tratti di un animale decisamente autonomo e amante dei propri spazi, avere un gatto in casa può non essere semplice.

Questo è ancor più vero se già possediamo un altro animale, col quale entrerà subito in competizione per guadagnarsi il territorio e la nostra stima.

Se siamo in procinto di allargare la “famiglia” potrebbe essere interessante sapere quali sono le razze di cane perfette per convivere con gatti e bambini.

Un micetto in giro significa peli qua e là, richieste di attenzioni a volte anche nel cuore della notte e un bel caratterino da fronteggiare.

Tuttavia alla prima “impastatina” che farà su di noi sarà difficilissimo non capitolare.

Ci riferiamo all’abitudine dei gatti di affondare le loro zampette su di noi, mimando il gesto umano dell’impastare.

Allo stesso modo piccoli colpi di testa al nostro rientro, fusa e leccatine possono essere sinonimo di vera devozione.

Occhio a questo particolare comportamento del nostro micio perché ha un inaspettato significato tenero e profondo

Se pensiamo che il massimo che il nostro gatto possa fare per noi sia lasciarci un topo morto sul tappeto ci sbagliamo di grosso.

C’è infatti un particolare gesto che più di altri significa stima, amore incondizionato e fiducia.

Dunque occhio a questo particolare comportamento del nostro micio perché ha un inaspettato significato tenero e profondo.

Stiamo parlando del momento della toeletta e dell’igiene, quando con tanta pazienza iniziano a leccarsi e pulirsi.

Se lo fanno accanto a noi significa che farebbero qualsiasi cosa per noi.

Proprio così; pare infatti che in quel momento il gatto abbassi totalmente le sue difese per dedicarsi con impegno alla pulizia.

Per questo è un’operazione che il gatto fa solo accanto a individui familiari, di cui si fida profondamente.

Chi l’avrebbe mai detto?

C’è tutto un mondo intorno alla psicologia dei gatti da restarne davvero impressionati ed affascinati.

