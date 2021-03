Capita spesso, mentre si svolge una qualsiasi attività, di dover risolvere un problema che non si capisce esattamente come si sia venuto a creare. Infatti in tutto ciò che richiede talento ed esperienza, ci capita di commettere errori senza accorgercene. Un luogo dove questo ahimè accade di continuo è la cucina. Nel preparare ricette siamo messi costantemente alla prova da varie situazioni difficili che, con prontezza di risposta e pazienza, dobbiamo essere in grado di risolvere.

Un dettaglio apparentemente insignificante

Concentriamoci, in particolare, nella preparazione dei dolci. Per quanto infatti cucinare primi e secondi piatti possa diventare alle volte complicato, solitamente è con i dessert che si incontrano i maggiori problemi. Questo perché qualsiasi dettaglio della ricetta, anche quello che sembra apparentemente insignificante, risulta importantissimo. Andiamo a vederne un esempio, di modo da capire meglio. Infatti occhio a questo errore che in tanti fanno quando montano la crema pasticcera.

Rotazione inversa

In questo articolo vogliamo soffermarci sulla preparazione della crema pasticcera, e di come assicurarsi di farla al meglio, di modo da poterla utilizzare per qualsiasi tipo di ricetta. È infatti importante che la crema monti al meglio, così da risultare omogenea e senza grumi. Per far ciò esistono diversi particolari da tener ben presente quando la montiamo, ed uno lo andremo a vedere tra poco. Infatti occhio a questo errore che in tanti fanno quando montano la crema pasticcera. Per molte persone quello che andremo a spiegare potrebbe essere scontato, ma si tratta invece di uno sbaglio incredibilmente diffuso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Nel momento in cui montiamo la crema pasticcera è importante fare attenzione al giro che eseguiamo nel momento in cui andiamo a mescolare. In parole povere dobbiamo essere costanti e, una volta scelto il verso, cercare di seguirlo fino alla fine. Infatti non importa se mescoliamo in senso orario o antiorario, purché una volta scelto il verso sia sempre quello, dall’inizio alla fine. Mischiare forzatamente verso destra si rivela difatti un falso mito. Attenzione però. Se iniziamo in un modo e ad un certo punto invertiamo il senso, il composto allora potrebbe perdere compattezza. Come conseguenza, sarà meno cremoso e ci saranno più possibilità che escano fuori i fastidiosissimi grumi. Si tratta di una piccola attenzione, ma che influirà non poco sul risultato.