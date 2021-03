Occhio a questi oggetti comuni che abbiamo in casa o da comprare subito perché potrebbero valere una fortuna

Il collezionismo è un fenomeno che non passa di moda ma che anzi acquisisce valore ogni anno. Appassionati di tutto il mondo fanno a gara per accaparrarsi oggetti, cimeli e materiali più disparati e rari per arricchire le proprie collezioni.

E dunque, anche gli oggetti più comuni ed impensabili potrebbero valere una fortuna. Molti collezionisti sono disposti a pagare cifre esorbitanti per avere tra le mani l’oggetto dei desideri.

Questo discorso, però, non vale solamente per gli oggetti del passato. Bisogna, infatti, prestare attenzione anche ad alcuni articoli dei tempi moderni che oggi diamo per scontato ma che in futuro potrebbero valere anche milioni di euro.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

La Redazione di ProiezionidiBorsa, nella sua indagine, ha scovato quelli che per gli esperti sono gli oggetti da conservare gelosamente attendendo il periodo giusto per rivenderli al miglior offerente.

Oggetti comuni che abbiamo in casa o da comprare subito perché potrebbero valere una fortuna

Secondo gli esperti dell’Ufficio Studi di Mediobanca, sono questi gli investimenti da fare oggi.

Il whisky

Quanto più sono rare le tipologie di whisky, tanto più cresce il suo valore fino ad arrivare ad aumentare fino al 300%.

Un investimento che tra qualche anno, con molte probabilità, diventerà un’opportunità d’oro per chi decide di venderlo.

Giochi e sorprese

Continuare a possedere giocattoli di vecchia data non è sempre un male. Anzi, nel caso dei set di costruzioni LEGO, ad esempio, l’investimento potrebbe valerne veramente la pena.

Diversi collezionisti sono già alla ricerca di pezzi unici per completare la loro collezione.

I LEGO, però, non solo l’unico gioco che può regalarci cospicue ricchezze. Secondo molti esperti le famose sorprese degli Happy Meal di McDonald’s potrebbero rappresentare una miniera d’oro.

Occhio a questi oggetti comuni che abbiamo in casa o da comprare subito perché potrebbero valere una fortuna. Borse e borsette d’epoca

Da sempre l’accessorio femminile più conosciuto e usato, la borsa è entrata pian piano anche nel mondo maschile ed ora in commercio esistono tante alternative per donna ma anche per uomo e bambino. Tuttavia, attenzione ai vecchi modelli delle borsette delle mamme e delle nonne. Seppur vecchiotte, le borse sono molto ricercate dai collezionisti, soprattutto quelle di aziende importanti o quelle in edizione limitata.

Stampe originali di foto storiche

Sempre più ampia l’attenzione che si rivolge alle stampe d’epoca originali. Il tempo ne ha deteriorate tantissime ed è per questo che scatti veri di vita quotidiana chiusi nei cassetti di casa potrebbero, invece, essere vendute fior di quattrini

I fumetti

Immancabili, poi, gli appassionati di fumetti. Le prime edizioni dei fumetti storici hanno avuto un incremento di valore enorme, ma anche quelli più recenti hanno un discreto valore economico.

Se “Occhio a questi oggetti comuni che abbiamo in casa o da comprare subito perché potrebbero valere una fortuna” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Prima venduto come medicinale e adesso tra gli alimenti più famosi”.