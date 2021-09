Negli ultimi anni si è diffusa la moda del cosiddetto “healthy food”, letteralmente cibo salutare e quindi ottimo per il nostro benessere. E così, via libera a grandi quantità di frutta e verdura, di alimenti integrali e ricchi di fibre e a uno stile di vita regolare. Almeno due litri d’acqua al giorno e un’attività fisica di media intensità completano il quadro di questo regime salutare.

Allo stesso modo, i più patiti del benessere del corpo hanno messo al bando gli alimenti ritenuti poco sani e ricchi di grassi. Al loro posto, si prediligono cibi non raffinati, apparentemente alleati della salute e molto meno calorici.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ma siamo sicuri che questi cibi siano realmente come noi pensiamo e che questo modo di mangiare faccia dimagrire come si dice in giro? E soprattutto, a quali alimenti ci si riferisce quando si parla di questo fantomatico healthy food?

Occhio a questi cibi che crediamo dietetici e invece non lo sono

In un precedente articolo, abbiamo parlato di alcuni alimenti considerati dietetici ma che in realtà non lo sono poi così tanto. Tra questi, nell’elenco figurano anche quelli senza glutine, originariamente destinati ai celiaci. Probabilmente, tanti avranno visto in giro persone che, pur non avendo alcun problema con il glutine, consuma questi alimenti.

Se qualcuno si fosse chiesto il perché, beh, la risposta è molto semplice. Si pensa infatti che mangiare prodotti gluten free faccia dimagrire. Senza entrare nel merito dei dettagli e delle caratteristiche di questi alimenti, è sufficiente fare alcuni paragoni.

Se confrontiamo un pacco di pasta gluten free con uno di grano, notiamo subito che le calorie sono quasi le stesse. Infatti, in linea di massima, 100 grammi dell’uno e dell’altro hanno tra le 350 e le 380 kcal. Anche se guardiamo ai grassi la cosa non cambia e la differenza è veramente irrilevante.

Il segreto del benessere

Ma allora, qual è il vero segreto per stare bene e soprattutto non ingrassare o addirittura dimagrire? Il segreto sta nella moderazione e nella varietà. Gli esperti consigliano in ogni caso di mangiare molta frutta e verdura, di bere tanta acqua e di evitare i cibi ipercalorici.

Tuttavia, questo non significa privarsi degli alimenti che più amiamo, anche se non proprio “dietetici”. Concedersi un buon piatto di pasta al sugo non farà ingrassare di 5 kg, così come consumare quella gluten free non farà dimagrire improvvisamente.

Possiamo mangiare tutto, anche pizza con farina bianca e gelato al cioccolato, basta soltanto non eccedere (a meno che non ci siano intolleranze, allergie o altri problemi medici, ovviamente). Quindi, occhio a questi cibi che crediamo dietetici e invece non lo sono, perché la chiave di tutto sta nel sapersi regolare.