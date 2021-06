Presentiamo un classico della cucina, le polpette, con le verdure tipiche del periodo, le zucchine (qui al link la parmigiana di zucchine). Un piatto perfetto per grandi e piccini e che si prestano per essere portate al mare o a completare un pranzo o una cena a casa. Leggere e ricche di nutrienti, il massimo della desiderabilità in queste calde e afose giornate d’estate.

Dunque occhio a queste polpette sfiziose perfette a pranzo e cena e come aperitivo perché stanno facendo stragi di estimatori da Nord a Sud dello Stivale!

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Passiamo a fare la spesa

Ingredienti:

a) 3 zucchine di medie dimensioni;

b) 3 scatolette di tonno sott’olio, ma sgocciolato;

c) 150 gr di ricotta;

d) 100 gr di pangrattato;

e) 3 uova;

f) 1 cucchiaio di semi di sesamo;

g) prezzemolo tritato q.b.;

h) 1-2 spicchi d’aglio tritato (facoltativo);

i) un pizzico di sale e pepe q.b.

Prepariamo le nostre polpette estive

Mondiamo e sciacquiamo sotto il rubinetto le nostre zucchine. Poi passiamo a grattugiarle con una grattugia ma dalla parte dei fori larghi. Per essere sicuri che abbiano perso gran parte dell’acqua, le lasciamo giusto un po’ in una scolapasta e vi cospargiamo un pizzico di sale.

Nel frattempo sgoccioliamo i nostri vasetti di tonno e con una forchetta ne frammentiamo grossolanamente il contenuto.

Ancora, tiriamo fuori dal frigo la ricotta e con un coltello la tagliamo giusto un po’. Infine puliamo gli spicchi d’aglio anche della loro anima verde e li tritiamo.

Quindi occhio a queste polpette sfiziose perfette a pranzo e cena e come aperitivo

A questo punto prendiamo una ciotola capiente e iniziamo a trasferirvi i vari ingredienti a cominciare dalle zucchine. Poi sarà la volta del tonno, la ricotta, il pangrattato, le uova, l’aglio, i semi di sesamo, e il prezzemolo. Completiamo con un altro pizzico di sale e con un filo di pepe se gradito.

Impastare con le mani i vari ingredienti fino a ottenere un impasto omogeneo, né duro né molliccio, ma della giusta consistenza. Poi passiamo a formare le nostre polpette della consistenza di una noce, più grande o più piccola a seconda dei gusti.

Le disponiamo su una teglia da forno e distanti tra di esse il giusto onde evitare si attacchino. Una volta finito ci passiamo giusto un filino di olio sulla teglia.

Inforniamo in un forno preriscaldato a 180° per circa 20-25 minuti ed è fatta! Sono perfette sia da portare al mare sia da consumare la sera con gli amici come aperitivo. Ma non “sfigurano” minimamente a pranzo o a cena da consumare da sole o in abbinamento a un’altra portata.

Approfondimento

4 formaggi da mangiare in estate e abbinati al giusto vino.