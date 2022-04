Occhio a questa nuova truffa tramite un semplice SMS ai danni dei clienti di Poste Italiane per rubare i soldi dal conto

Una certezza nella vita è rappresentata dalle truffe. Ne sentiamo parlare quasi ogni giorno nei talk. Le vittime preferite dai delinquenti sono gli anziani, in quanto soggetti più fragili. Tuttavia, non mancano le truffe anche ai danni dei giovani.

Per quanto possano provarci, nella maggior parte dei casi, le truffe non vanno in porto. Tuttavia, qualora la vittima fosse poco esperta con il mondo della tecnologia, allora potrebbe cascarci. Effettivamente, i malfattori hanno perfezionato la loro tecnica, facendo leva sui punti deboli delle persone.

Per esempio, fino ad un mese fa abbiamo assistito all’incremento esponenziale dei prezzi dei carburanti per auto. Tutti eravamo sconvolti dalla notizia, visto che il costo della benzina era arrivato alle stelle. In questo frangente, i delinquenti hanno escogitato un modo per spillare soldi, tramite i buoni benzina, ledendo anche l’immagine di una famosa multinazionale.

Ormai, lo scenario preferito dai malfattori è diventato quello tecnologico. Essi colpiscono tramite SMS, messaggi su WhatsApp, oppure via email. Ma non solo, possono fregarci anche con false inserzioni su Facebook. Per una persona inesperta, in questo campo, diventa facile cadere nella trappola.

Ecco perché dobbiamo stare sempre attenti e, in particolare, fare delle ricerche prima di aprire qualsiasi link. L’informativa è importante, tanto che la Polizia di Stato sta facendo un ottimo lavoro nel segnalare questi tentativi di phishing.

Falso messaggio da Poste Italiane

Occhio a questa nuova truffa che sta girando durante queste ore. Nel mirino dei malviventi, al momento, vi sono i clienti di Poste Italiane. In realtà, questa truffa non è del tutto nuova. I delinquenti hanno sempre provato a fregare i clienti con falsi messaggi.

Questa volta, però, il contenuto del messaggio è diverso e molto preoccupante. Innanzitutto, il dubbio può sorgere in quanto l’SMS proviene da “PosteInfo”, che chi è cliente sa bene che è la stessa dicitura per le comunicazioni provenienti da Poste Italiane.

In secondo luogo, il messaggio cita le testuali parole: “Gentile cliente, abbiamo riscontrato un’anomalia al suo conto Bancoposta. Per maggiori informazioni accedi al seguente link”. Chi non ha un conto Bancoposta, potrebbe subito pensare che si tratti di una truffa. Il problema sussiste per coloro che posseggono, effettivamente, il conto che, comunque, sarebbe diverso da quello della Postepay.

Occhio a questa nuova truffa tramite un semplice SMS ai danni dei clienti di Poste Italiane per rubare i soldi dal conto

In ogni caso, se si leggesse attentamente il link di seguito, si potrebbe facilmente capire che si tratta di una truffa. Tuttavia, la gente inesperta potrebbe cascarci in pieno. Pertanto, consigliamo, semmai dovessimo ricevere questi messaggi, di recarci direttamente alla Posta, per la verifica.

In ogni caso, non apriamo mai i link, perché da questo i malviventi potranno rubarci dati personali e soldi. Se la Posta dovesse confermare la truffa, allora segnaliamo alla Polizia.

Lettura consigliata

