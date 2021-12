Natale è alle porte e moltissime persone stanno già iniziando ad acquistare i regali per le persone del proprio cuore. Molti di noi, però, si riducono all’ultimo momento, affannandosi ad acquistare tutto a ridosso delle feste.

Il problema è che, spesso, fare i regali all’ultimo minuto vuol dire ripiegare su oggetti casuali e impersonali. Ciò vuol dire che, probabilmente, questi non riscontreranno successo e finiranno inutilizzati in fondo ad un cassetto.

Per evitare, quindi, di spendere soldi inutilmente e fare brutta figura, ecco quali sono i 3 regali che non dovremmo mai fare ad una persona a noi cara.

Occhio a non fare questi 3 regali di Natale se non vogliamo fare brutta figura con amici e parenti

Iniziamo da un grande classico: il completo intimo. Quanti di noi, almeno una volta nella vita, hanno ricevuto o regalato degli indumenti intimi? Praticamente tutti.

Il problema è che questo regalo è davvero troppo personale per poter scatenare reale gratitudine. Facendo un regalo del genere, potremmo rischiare di sbagliare la taglia e non c’è niente di peggio che regalare una misura troppo grande o una troppo piccola. In entrambi i casi, infatti, rischieremo di offendere la persona che abbiamo di fronte.

Meglio, invece, optare per un buono sconto da spendere nel negozio che vende l’intimo che volevamo regalare. In questo modo, sarà la persona stessa a scegliere ciò che più si adatta ai suoi gusti.

Sfatiamo il mito secondo cui il profumo è un bel regalo

La maggior parte di noi è convinta che il profumo sia il regalo salvavita, ideale ad ogni situazione.

In realtà, non è assolutamente così. Il profumo, infatti, così come l’intimo, è un elemento molto personale. A meno che non conosciamo i gusti precisi di una persona, sarà meglio evitare di regalarlo.

Il problema maggiore del profumo è che questo cambia in base al pH della pelle su cui lo spruzziamo. Per questo motivo, il profumo potrà essere buonissimo se abbinato alla nostra pelle, ma terribile se associato a quella di un’altra persona. Di conseguenza, il nostro regalo finirebbe in un angolo in fondo al mobile del bagno. Per questo motivo, forse sarà meglio evitare.

Questo regalo che ci attirerebbe immediatamente critiche addosso

Un altro regalo da evitare come la peste è il portafortuna. Praticamente tutti conosciamo la storia popolare che si trascinano dietro questi oggetti, ma non tutti diamo credito a queste credenze. Per questo motivo, quindi, è meglio evitare questo tipo di regali. Anche perché l’oroscopo si è già espresso e ormai si sa che sono questi i 3 segni zodiacali più fortunati della classifica per cui si prospetta un 2022 ricco e soddisfacente.

Insomma, occhio a non fare questi 3 regali di Natale se non vogliamo fare brutta figura con amici e parenti.