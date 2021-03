Occhiali sempre puliti ed igienizzati grazie a questo straordinario alimento che tutti abbiamo in casa

Chi porta gli occhiali lo sa, tendono a sporcarsi ed appannarsi molto facilmente.

È uno strumento di cui, chi ha problemi di vista non può proprio fare a meno.

Come dicevamo, ci accompagna quotidianamente e ci aiuta a compiere tutti i gesti, anche quelli più semplici.

È fondamentale averli sempre puliti per garantirci una ottima visibilità, diversamente i nostri occhi dovranno sforzarsi maggiormente per garantirci una buona messa a fuoco.

Per una questione di igiene, e per garantirne una maggiore durata, è importante anche prestare attenzione alla pulizia quotidiana: possono altrimenti causarci infezioni agli occhi.

Per evitare tutte queste problematiche e salvare la nostra vita è meglio pulire giornalmente e con costanza i nostri occhiali.

Vediamo come avremo occhiali sempre puliti e igienizzati grazie a questo straordinario alimento che tutti abbiamo in casa.

Succo di limone

Solitamente tutti noi abbiamo almeno un limone in cucina.

Bene, spremiamolo finché otterremo il suo succo.

Prendiamo mezzo litro di acqua tiepida e versiamoci il succo di limone.

Infine, prendiamo un batuffolo di cotone imbevuto e passiamolo sempre delicatamente e con movimenti circolari sulle lenti dei nostri occhiali.

Vedremo i suoi risultati straordinari.

Volendo, possiamo anche aggiungere al succo di limone circa tre cucchiaini di acqua distillata.

Come sempre, basterà miscelare il tutto e pulire sempre con un batuffolo di cotone o un panno in

microfibra.

Ecco come avremo gli occhiali sempre puliti e igienizzati grazie a questo straordinario alimento che tutti abbiamo in casa, non resta che provare!

Suggerimenti e consigli

Ci sono dei piccoli accorgimenti che possiamo utilizzare se vogliamo prenderci cura dei nostri occhiali.

È meglio evitare di lasciare gli occhiali sotto i raggi del sole perché il loro calore rischierebbe di danneggiarne le lenti e deformarne la montatura.

Quando generalmente puliamo gli occhiali, cerchiamo di non utilizzare acqua che sia troppo calda o esageratamente fredda, modificherebbe le proprietà delle lenti, danneggiandole.

Quando ci dedichiamo alla pulizia dei nostri occhiali poi, evitiamo di utilizzare fogli di carta assorbente, non risolveremmo nulla anzi aumenteremmo inutilmente gli aloni.