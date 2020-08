Occhiali appannati? Hai provato la schiuma da barba?

Una delle cose più fastidiose del portare una mascherina anti-Covid se si indossano gli occhiali da vista, è l’appannamento costante delle lenti. Non si tratta solo di semplice fastidio, ma anche di una questione di sicurezza. Se non vedo dove vado, potrei farmi male!

Per fortuna, utilizzando prodotti specifici o anche prodotti che possiamo trovare in casa, si può ovviare a questa fastidiosa situazione. E la mascherina non sarà più un problema!

Vediamo allora che fare se si hanno gli occhiali appannati.

I prodotti professionali

Se non avete voglia di improvvisare, acquistate un prodotto antiappannante per trattare gli occhiali a casa. Molte aziende producono prodotti progettati specificamente per evitare l’appannamento degli occhiali. Si possono trovare in spray o gel e, se applicati direttamente sulle lenti, riducono l’appannamento formando una barriera che protegge dalla condensa dell’umidità.

La maggior parte dei prodotti richiede di spruzzare entrambi i lati della lente. Dovrete poi lasciare asciugare e pulire con un panno morbido e asciutto. Alcuni prodotti suggeriscono tempi di asciugatura più lunghi, mentre altri richiedono il risciacquo dello spray o del gel prima della pulizia. Controllate sempre la confezione del prodotto per le istruzioni specifiche.

Oltre agli spray e ai gel, esistono anche le salviettine anti-appannamento per la protezione in movimento. Questi panni pretrattati sono comodi e facili da usare. Basta pulire entrambi i lati della lente utilizzando il panno speciale. Unica pecca, sono monouso, quindi se volete ridurre la produzione di rifiuti, non fanno per voi.

Occhiali appannati: schiuma da barba e saponette

Visto che spesso i prodotti professionali possono venire a costare anche cifre importanti, potreste preferire dei metodi più casalinghi. Ed economici. Vediamone un paio!

Il primo metodo che vi consigliamo, è quello di applicare della schiuma da barba sulle lenti per creare una barriera protettiva. Prima di uscire, tamponate una piccola quantità di schiuma da barba su entrambi i lati delle lenti e massaggiate. Lasciate asciugare la schiuma prima di rimuovere delicatamente i residui con un panno.

Alcune persone dicono addirittura che la schiuma da barba funziona più a lungo dei prodotti acquistati in negozio!

Se la schiuma da barba non vi convince, provate con una saponetta. Strofinate la saponetta sulle lenti per creare uno strato protettivo trasparente. Applicatene una piccola quantità, lasciate asciugare e rimuovete delicatamente i residui con un panno morbido e asciutto. Il sapone funziona proprio come la schiuma da barba e lascerà le lenti chiare e pulite, evitando l’appannamento!

Un trucco al volo

Questo trucco non è esattamente anti-Covid, ma potreste provare ad utilizzarlo in situazioni di emergenza. Se gli occhiali si ostinano ad appannarsi e non avete accesso a nessuno dei prodotti sopraelencati, provate a sputare sulle lenti.

Mettete un po’ di saliva su entrambi i lati delle lenti e asciugate con il panno degli occhiali. Questa opzione andrebbe provata solo se non si hanno alternative, poiché la saliva potrebbe contenere olii o altre sostanze che potrebbero danneggiare le lenti.