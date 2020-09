Chi dice che chi ha gli occhi piccoli dovrebbe evitare l’ombretto? Questa affermazione è completamente falsa! Gli occhi piccoli si possono valorizzare e rendere più grandi con poche e semplicissime regole! Per prima cosa, è bene precisare che le sopracciglia curate giocheranno un ruolo importantissimo per lo sguardo. Per ingrandire gli occhi, applicate sempre il mascara e stendete un velo di matita nera nella parte inferiore, ma solo all’esterno. Quindi anche se avete gli occhi piccoli, ecco 7 trucchi da seguire sempre vi aiuteranno.

Se amate gli ombretti non dovrete assolutamente rinunciarvi: utilizzate colori luminosi, brillanti e chiari ed evitate quelli scuri. Perfetto per risaltare lo sguardo è il soft eyeliner!

Utilizzare il piegaciglia! Il piegaciglia è un accessorio indispensabile per avere le ciglia lunghissime! Fidatevi: una volta provato, non potrete più farne a meno. Utilizzatelo delicatamente per curvare e aprire lo sguardo. Successivamente applicate il mascara dal basso, pettinando con lo scovolino pian piano verso l’alto. Attenzione, non utilizzate mai il piegaciglia dopo aver applicato il rimmel, rischiereste di spezzarle!

Optare per le matite chiare. Le matite scure si sa, rendono gli occhi ancor più piccoli e infossati. Non a caso, si consiglia di utilizzarle solo su quelli grandi e rotondi. Per chi ha gli occhi piccoli, è fondamentale applicare quelle chiare, sulle nuance del rosa, dello champagne e del beige. Queste tonalità renderanno lo sguardo più ampio e luminoso, proprio quello che state cercando!

Realizzate lo smokey eyes con due soli ombretti

Avere gli occhi piccoli non significa rinunciare allo smokey eyes, ma realizzarlo con gli ombretti giusti! Per ottenere questo make up irresistibile, utilizzate solo due colori, uno più chiaro e l’altro più scuro, ma sempre sulle tonalità luminose. Evitate assolutamente di applicare il nero, il grigio scuro e questa gamma di colori.

La matita nera sì, ma solo sulla rima esterna dell’occhio. La matita nera è un classico irresistibile che troviamo alla base del make up, ma ha il difetto di rimpicciolire lo sguardo. Per questa tipologia di occhi, è fondamentale applicarla solo sulla parte inferiore e all’esterno, mai nella rima interna!

Il soft eyeliner è perfetto per ogni situazione. Il soft eyeliner, da come anticipa il nome stesso, è un trucco davvero leggero e sensuale, perfetto per valorizzare gli occhi piccoli. Per realizzarlo, vi basterà stendere una linea di eyeliner sulla palpebra superiore, partendo dall’interno fino all’esterno dell’occhio. Il segreto è di formare una riga sottile e delicata, allungata solo nella parte finale.

Non dimenticare le sopracciglia!

Aver cura sempre delle sopracciglia. Ecco l’ultimo segreto, ma non meno importante. Avere le sopracciglia sempre in ordine e curate. Ideali sono quelle dalla forma sottile e non spigolosa, poiché eccessivamente folte offuscano lo sguardo.

Inoltre, un trucco davvero geniale, è quello di stendere una matita chiara sull’arco superiore, così da illuminarlo e ingrandire gli occhi!